۶ کشته در ۴ تصادف مرگبار در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین تقیخانی اظهار کرد: نخستین حادثه ساعت ۳:۴۰ بامداد در کیلومتر ۱۳ لاین جنوبی آزادراه قزوین-زنجان رخ داد که در جریان آن یک دستگاه سواری ال۹۰ با یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز برخورد کرد.
وی افزود: ال۹۰ از اردبیل به مقصد تهران در حال حرکت بود که به علت خستگی و خوابآلودگی راننده با کامیون برخورد کرد و در ادامه کامیون روی خودروی سواری واژگون شد.
رئیس پلیس راه استان قزوین بیان کرد: در این حادثه پدر ۵۶ ساله و پسر ۱۶ ساله سرنشین ال۹۰ جان خود را از دست دادند.
سقوط پراید به دره ۲ قربانی گرفت
تقیخانی ادامه داد: ساعت ۱۱:۱۵ در کیلومتر ۲۰ محور فرعی قزوین-رازمیان، یک دستگاه پراید هنگام عبور از پیچ به علت تخطی از سرعت مطمئنه و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه از مسیر منحرف و به داخل دره سقوط کرد.
وی تصریح کرد: در این حادثه نیز پدر ۸۱ ساله و پسر ۴۱ ساله جان باختند.
مرگ تلخ کودک ۳ ساله در آزادراه قزوین-زنجان
رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به سومین حادثه مرگبار گفت: ساعت ۱۳:۱۰ در کیلومتر ۴۷ باند شمالی آزادراه قزوین-زنجان، در محدوده مجتمع خدمات رفاهی ترانزیت، یک دستگاه خودروی سواری با یک دستگاه تریلی به صورت پهلو به پهلو برخورد کرد.
تقیخانی افزود: در این حادثه دختربچه سه سالهای به نام «آوینا» که مشغول بازی با بادکنک بود و سر خود را از شیشه خودرو خارج کرده بود، بر اثر شدت برخورد سرش با بدنه تریلی جان خود را از دست داد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه والدین به نحوه استقرار کودکان در خودرو گفت: حتی یک لحظه غفلت از رفتار کودکان میتواند حادثهای جبرانناپذیر رقم بزند و والدین باید در تمام طول سفر ایمنی کودکان را بهطور جدی مورد توجه قرار دهند.
مرگ موتورسوار ۴۹ ساله در آزادراه قزوین-کرج
رئیس پلیس راه استان قزوین از وقوع چهارمین حادثه مرگبار نیز خبر داد و گفت: در کیلومتر ۲۳ باند جنوبی آزادراه قزوین-کرج، حوالی نیروگاه، یک دستگاه موتورسیکلت از سطح راه خارج و پس از برخورد با خاکریز حاشیه راه واژگون شد.
تقیخانی ادامه داد: در این حادثه راکب ۴۹ ساله موتورسیکلت جان خود را از دست داد.
وی با بیان اینکه چهار فقره تصادف مرگبار در یک روز، شش خانواده را داغدار کرد، اظهار کرد: شهریورماه همواره از ماههای حساس در حوزه تصادفات جادهای است و همزمان با افزایش سفرها در روزهای پایانی تعطیلات تابستانی، خستگی و خوابآلودگی، عجله و شتاب، سرعت غیرمطمئنه و بیتوجهی به مقررات میتواند زمینهساز حوادث جبرانناپذیر شود.
رئیس پلیس راه استان قزوین از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر استراحت کافی داشته باشند، در طول مسیر از عجله و شتاب پرهیز کنند و سرعت مطمئنه را رعایت کنند.
تقیخانی تأکید کرد: رانندگان در صورت احساس خستگی و خوابآلودگی حتماً در محل مناسب توقف و استراحت کنند و استفاده مستمر از کمربند ایمنی برای تمام سرنشینان، توجه ویژه والدین به ایمنی کودکان و رعایت کامل مقررات رانندگی را جدی بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: روزهای پایانی تعطیلات، زمان رسیدن سریعتر به مقصد نیست؛ زمان بازگشت سالم به خانه است.
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