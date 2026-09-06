شهردار رینه لاریجان به اتهام اختلاس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در این خصوص اظهار کرد: در پی بررسی‌های انجام‌شده درباره نحوه واگذاری و انتقال تعدادی از قطعات زمین متعلق به شهرداری رینه لاریجان، پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

پوریانی افزود: در ادامه رسیدگی به پرونده و پس از انجام تحقیقات و بررسی مستندات، با دستور رییس حوزه قضایی لاریجان، شهردار رینه با صدور قرار بازداشت موقت، به اتهام اختلاس و صدور گزارش خلاف واقع روانه زندان شد.

وی تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده همچنان در جریان است و اقدامات قضایی لازم برای روشن شدن ابعاد موضوع و تعیین مسئولیت افراد مرتبط با پرونده و شناسایی مرتبطین احتمالی ادامه دارد.