۱۵ زندانی با استفاده از نهادهای ارفاقی از زندان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی، بعد از ظهر یکشنبه، به همراه معاونان خود با حضور در زندان قزلحصار، ضمن دیدار مستقیم با زندانیان، وضعیت پرونده‌ها و شرایط قضایی آنان را مورد بررسی قرار داد.

دادستان عمومی و انقلاب شهریار در جریان این بازدید، پرونده زندانیان واجد شرایط را به‌صورت موردی بررسی کرد و پس از احراز شرایط قانونی، زمینه آزادی ۱۵ نفر از زندانیان با استفاده از ظرفیت نهادهای ارفاقی فراهم شد.

محمدی با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت زندانیان واجد شرایط اظهار کرد: استفاده از نهادهای ارفاقی پس از بررسی دقیق پرونده‌ها و احراز شرایط قانونی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌مندی از این ارفاقات قانونی شامل مرتکبان جرایم خشن، سارقان و افرادی که موجب برهم زدن امنیت جامعه شده‌اند، نمی‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهریار هدف از این اقدامات را اجرای دقیق قوانین، حمایت از افراد واجد شرایط و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانونی در راستای کاهش جمعیت کیفری عنوان کرد.