برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دولت نهم و دهم در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، بابک محمدزاده پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر انعکاس عملکرد دولت در حوزههای مختلف گفت: خدمات نظام جمهوری اسلامی به مردم از زمان روی کار آمدن دولت نهم شتاب بیشتری گرفته است و اطلاعرسانی این خدمات به بهبود جایگاه دولت در نزد افکار عمومی منجر می شود.
وی هدف از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دولت در استان را انعکاس عینی و اطلاعرسانی مطلوب عملکرد دولت به جامعه و بازتاب خدمات دستگاههای ملی و استانی عنوان کرد و افزود: در این نمایشگاه عملکردهای مطلوب دستگاههای تابعه دولت بررسی شده و برای انتقال تجربیات مثبت، عملکرد سازمانها به اشتراک گذاشته خواهد شد.
محمدزاده همچنین از معرفی دستگاههای اجرایی نمونه استان و قدردانی از تلاشهای دلسوزانه مدیران و کارکنان استان در این نمایشگاه خبر داد.
رئیس روابط عمومی و امور بینالملل استانداری، همه دستگاههای اجرایی استان را به حضور گسترده در این نمایشگاه فراخواند و گفت: استفاده از ابتکارات و اقدامات خلاقانه و هنری در استخراج، مستندسازی و نمایش عملکردها و دستاوردهای دولت در این نمایشگاه مورد تاکید است.
وی با تاکید بر حضور مدیران ارشد دستگاهها در این نمایشگاه برای ارتباط بیواسطه با مردم و پاسخگویی به سوالات بازدیدکنندگان گفت: نمایش زنده بخشی از فعالیتهای دستگاهها و ارائه خدمات مرتبط در طول برگزاری نمایشگاه از ابتکاراتی است که میتواند مورد توجه دستگاهها باشد.
محمدزاده همچنین بر استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی مرتبط با فعالیتهای دستگاهها تاکید کرد.
دبیر شورای اطلاعرسانی استان با اشاره به محورهای برگزاری این نمایشگاه گفت: آمار و عملکرد سفرها و بازدیدهای مدیران استانی از شهرستانها و خدمات مربوط به مناطق محروم و دورافتاده روستایی از محورهای مهم این نمایشگاه خواهد بود.
وی افزود: رویکردهای جدید مدیریتی در حوزههای ارتقای بهرهوری و تحول در ساختارهای اجرایی و اقدامات مربوط به خدمات دولت الکترونیک از دیگر موضوعاتی است که در این نمایشگاه عرضه می شود.
نمایشگاه دستاوردهای دولت نهم و دهم در آذربایجان شرقی در روزهای چهارم تا هشتم آبان در محل نمایشگاه بینالمللی تبریز برپا می شود.
نظر شما