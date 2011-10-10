450 کانون مسجد تا پایان سال جاری در استان تهران ایجاد می شود

سید مرتضی اسماعیلی طبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 750 کانون مساجد در استان تهران وجود دارد که با ایجاد 450 کانون دیگر، تعداد آنها تا پایان سال جاری به یکهزار و 200 کانون خواهد رسید.

وی افزود: فعالیت کانونهای مساجد در سالهای اخیر، گسترده، هدفمند و مستمر شده است و باید بیش از پیش از ظرفیت این کانونها استفاده کرد.

فقط از 10 درصد ظرفیت کانونهای مساجد استفاده می شود

این مسئول گفت: در حال حاضر فقط از 10 درصد ظرفیت کانونهای مساجد استفاده می شود و برای بهره مندی از تمام ظرفیت آنها باید برنامه ریزی مدونی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: برای استفاده کامل از ظرفیت کانونها در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و هنری باید برنامه ریزی شود تا از این قابلیت‌ها بهتر بهره‌برداری شود، چراکه کانونها بهترین مکان برای مقابله با جنگ نرم در جامعه اسلامی محسوب می‌شوند.

اسماعیلی طبا با اشاره به اینکه اعضای کانونهای مساجد افرادی متدین، انقلابی و مسجدی هستند، بیان کرد: اکثر مخاطبان کانو‌نهای مساجد جوانان هستند و این کانونها از پراکندگی مناسبی در اقصی نقاط کشور برخوردارند که با توجه به این موضوع باید پتانسیل کانونها را به سمتی هدایت کرد که برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان مناسب باشند.

وی افزود: برای تحقق این امر مهم لازم است کانونهای مساجد در مورد مسائل روز و به ویژه شبهات دینی و مسائل انحرافی دوره های آموزشی برای نسل جوان برگزار کنند تا آنان با افزایش آگاهی خود در برابر تهاجمات دشمن مسلح شوند.

چهار میلیارد ریال به کانونهای مساجد اختصاص داده شد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران یادآور شد: در سفر استانی هیئت دولت چهار میلیارد ریال به کانونهای مساجد استان تهران اختصاص داده شد که در صورت تأمین اعتبار، این هزینه در اختیار کانونهای مساجد قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: استانداری تهران نیز قولهای مساعدی برای تأمین اعتبار ایجاد و توسعه کانونهای مساجد داده است.

این مسئول عنوان کرد: در سال جاری استانداری نیز فعالیتهای کانونهای مساجد را پیگیری می کند تا ارتقای کمی و کیفی کانونهای مساجد محقق شود.

وی افزود: این راستا باید تلاش همه‌ جانبه‌ای برای تداوم فعالیت کانونهای مساجد ایفا کرد، چراکه استفاده از ثمرات این کانونها در جامعه اسلامی از ضروریات محسوب می شود.