30 مهر؛ پایان مهلت ارسال اثر به چهارمین کنگره سراسری شعر عاشورایی

احسان محمدی در حاشیه نهمین جشنواره شعر و داستان جوان در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به ایلام گفت: چهارمین کنگره سراسری شعر عاشورایی، اواخر آبان ماه امسال با محوریت سروده‌هایی درباره عقیله بنی‌هاشم، حضرت زینب کبری (س) در اردبیل برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه هر شاعر می‌تواند در هر قالب، نهایتاً 2 اثر به دبیرخانه جشنواره بفرستد، اظهار داشت: اگر داوران هر دو اثر یک شاعر را انتخاب کنند، تنها به یک اثر جایزه تعلق می‌گیرد و آثار برگزیده جشنواره، بعد از برگزاری آئین پایانی در مجموعه‌ای به نام شاعران چاپ خواهد شد.

مدیر اجرایی چهارمین کنگره سراسری شعر عاشورایی آنگاه گفت: این کنگره با موضوع شخصیت، زندگی و مصائب حضرت زینب کبری (س) و در دو بخش شعر فارسی و شعر ترکی در دو قالب شعر کلاسیک و شعر آزاد برگزار می‌شود که مهلت نهایی برای ارسال اثر به آن، 30 مهرماه در نظر گرفته شده و این زمان، تمدید نخواهد شد.

محمدی اظهار داشت: جوایز نفرات نخست تا پنجم این کنگره به ترتیب، کمک هزینه سفر حج عمره مفرده، کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، کمک هزینه سفر سوریه، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و سکه بهار آزادی خواهد بود.

چهارمین کنگره سراسری شعر عاشورایی را حوزه هنری استان اردبیل و سازمان تبلیغات اسلامی این استان برگزار خواهند کرد.