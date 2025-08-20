به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید رضا افتخاری عصر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه سومین دوره کنگره بین‌المللی شعر «از فصل به سر رسیدن» با شعار محوری «ایران، امام حسین (ع)» برگزار می‌شود، اظهار کرد: این جشنواره با هدف تبیین مفاهیم عاشورایی و پاسداشت رشادت‌های سربازان وطن برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این کنگره امسال با محوریت شعر عاشورایی پایه‌گذاری شده است، افزود: امسال به مناسبت بزرگداشت رشادت‌های ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و تأکید بر پیوند این مقاومت با قیام عاشورا و همچنین پاسداشت مقام والای فرماندهان شهید، برگزار می‌شود.

هدف اصلی این کنگره تقویت هویت ملی و انقلابی مردم ایران است

مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه این رویداد ادبی به عنوان نمادی از وحدت اقوام ایرانی و محکومیت جنایات یزیدیان عصر حاضر، مورد استقبال گسترده شاعران داخلی و بین‌المللی قرار گرفت، افزود: هدف اصلی این کنگره، تقویت هویت ملی و انقلابی مردم ایران و خدمت هرچه بیشتر به عرصه مقدس شعر و ادبیات متعهد است.

وی ادامه داد: این رویداد بستری برای کشف و معرفی استعدادهای درخشان ادبی و انعکاس مضامین عمیق عاشورایی و ارزش‌های دفاع مقدس در سطح بین‌المللی است.

حجت الاسلام سید رضا افتخاری جنگ ۱۲ روزه تحمیلی را ادامه راه هشت سال دفاع مقدس و نمایش دیگری از رشادت‌های عاشورایی ملت‌های ایران در برابر ظلم عنوان کرد و ادامه داد: این کنگره با درک این پیوند ناگسستنی، می کوشد تا با زبان هنر و شعر، به ثبت این حماسه‌ها و بیان مظلومیت هموطنان شهیدمان بپردازد.

ارسال بیش از ۲ هزار اثر به دبیرخانه جشنواره

وی تصریح کرد: این دوره از کنگره با استقبال چشمگیر شاعران از پنج کشور ایران، افغانستان، پاکستان، هند و تاجیکستان روبرو شد به طوری که ۲ هزار و ۷ اثر از ۸۷۳ شاعر به دبیرخانه کنگره ارسال شد.

۲۲ شعر فارسی برگزیده کنگره

مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد افزود: داوری آثار در چند بخش فارسی، گویش لری و گویش قشقایی انجام گرفت و در بخش نهایی حدود ۵۰۰ به مرحله نهایی رسیدند ۲۳ شعر فارسی برگزیده و ۸ شاعر شایسته قدردانی کردند.

وی بیان کرد: در شعر گویشی ۸ شعر برگزیده و ۴ شاعر شایسته تقدیر هستند، ضمن اینکه پنج شاعر منتخب مردمی است که در میان برگزیدگان شاعرانی از پاکستانی و افغانستانی دیده می‌شود.

به گفته حجت الاسلام افتخاری آئین اختتامیه این کنگره روزهای شنبه و یکشنبه اول و دوم شهریور در یاسوج برگزار می‌شود.