یک هزار میلیارد ریال در پیشگیری از حوادث قزوین هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آهنی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در مدت 10 سال گذشته 86 درصد اقدامات و فعالیتهایی که در بخش مدیریت بحران و کاهش اثرات بلایای طبیعی در استان قزوین صورت گرفته توسط دولت های نهم و دهم بوده است.

وی افزود: طی یک دهه گذشته بالغ بر یک هزار و 770 میلیارد ریال در حوزه پیشگیری و کنترل حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی توسط دستگاههای اجرایی در بخش های مختلف هزینه شده که 86 درصد از این اعتبارات و منابع در دولت های نهم و دهم تخصیص یافته است.

آهنی با بیان اینکه حوادث و بلایای طبیعی در سطح جهان و کشور به خاطر دخالت انسان در طبیعت رو به فزونی است، بیان کرد: بسیاری از حوادث مانند سرمازدگی جزو حوادث خاموش محسوب می شوند که برخلاف تصور عمومی بیش از سیل و زلزله در استان قزوین خسارت به بار آورده اند.

دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران استان تصریح کرد: طی 10سال گذشته سرمازدگی بیش از شش هزار میلیارد ریال به استان قزوین خسارت وارد کرده و بارندگی و خشکسالی در مراحل بعدی میزان خسارات قرار دارند.

آهنی گفت: 53 گسل به طول بیش از 11 کیلومتر در استان قزوین وجود دارد وهر 11 سال یک زلزله بالای پنج ریشتر در استان رخ می دهد.