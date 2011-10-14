کودکان مهمترین سرمایه های انسانی شهر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس معدنی‌پوردرمراسم اختتامیه دومین جشنواره بهترین‌ها برای غنچه‌های شهر بابیان این که این جشنواره ظرفیت آن را دارد که بخشی از خلاهای مرتبط با کودکان را در زندگی شهری شناسایی و با استمرار در برگزاری در جهت رفع آن ها گام های موثر بردارد، گفت : توجه به کودکان به عنوان سرمایه های انسانی شهر از ابتدای تولد و بها دادن به شخصیت کودکان به عنوان سازندگان شهر فردا از مهمترین اهداف این جشنواره بوده است .

وی ارج نهادن به مقام خانواده به عنوان اولین و موثرترین نهاد اجتماعی برای اعتلای آموزش، آرامش ، امنیت و سلامت کودکان، ایجاد فضایی پرنشاط برای کودکان و خانواده هایشان ، شناسایی و معرفی صاحبان اندیشه ، تلاش گران و تولید کنندگان در حوزه کودک و تلاش در جهت ارتقا و بهبود وضعیت کودکان در شهر با استفاده از فرصت ها و ظرفیت های مدیریت شهری را از دیگر اهداف جشنواره بهترین ها برای غنچه های شهر برشمرد.

دبیر جشنواره ضمن تشریح بخش‌های مختلف جشنواره و اقدامات صورت گرفته گفت: این جشنواره به صورت متمرکز و غیر متمرکز از 14 تا 21 مهرماه در تهران برگزار شد، به این ترتیب که بخش متمرکز آن در بوستان گفت‌وگو و در بخش غیر متمرکز سازمان‌ها و ادارات کل تابعه شهرداری تهران به اجرای برنامه در سطح مناطق 22 گانه و همزمان با ایام جشنواره پرداختند.

وی ادامه داد: اقداماتی در حوزه مدیریت شهری برای اجرای شهر دوست‌دار کودک صورت گرفته است که از جمله آن ها می‌توان به پروژه راه امن به مدرسه ، اختصاص سرویس مدارس با همکاری سازمان تاکسیرانی، توسعه خانه‌های اسباب بازی و ... اشاره کرد.

معدنی‌پور تصریح کرد: دبیرخانه این جشنواره از زمان اختتامیه تا برگزاری دوره آینده فعال است و مجموعه دست‌ا‌‌ندرکاران حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، بخش‌های ‌خدماتی و تولید می‌توانند نمونه دستاوردها، خدمات و تولیدات خود را براساس استانداردهای غنچه‌های شهر به اداره کل امور بانوان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ارسال کنند.