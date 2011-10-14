همکاری دولت برای تامین امکانات رفاهی در مسکن مهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا سرتیپی امروز جمعه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: پروژه مسکن 352 واحدی در ضیاء آباد اسلامشهر بخشی از مجموع خانه های مهر است که در قالب پنج هزار واحد مسکونی اجرایی شد.

وی با بیان اینکه پروژه این تعاونی از سال 1388 به مورد اجرا گذاشته شده است، گفت: انتظار می رود ظرف دو ماه آینده این پروژه به پایان برسد.

مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن مهر 11 منطقه 18با اشاره به استفاده از تسهیلات صنعتی سازی برای این پروژه اظهار داشت: اسکلت این واحدها به شیوه پیچ ومهره ای، عایق صوتی، سقف های پلی استایرن، اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و نیز شیشه های دو جداره است.

وی تامین تاسیسات زیر بنایی خانه های مهر را به عنوان مهمترین مساله کارفرماها و پیمانکاران این پروژه ها ارزیابی کرد و گفت: تمامی هزینه های مربوط به اجرای انشعابات آب ،برق ، گاز و تلفن برای این واحد ها پرداخت شده و اکنون چشم انتظار همکاری ابفای غرب تهران هستیم.

سرتیپی با اشاره به بازدیدهای وزیر راه وشهرسازی و مدیرکل مسکن وشهرسازی استان تهران و سرکشی مستمر فرماندار اسلامشهر از این پروژه، بیان کرد: این بازدیدها مشکلات ساخت وساز تعاونی ها در این منطقه را تاحدودی برطرف کرد و اکنون انتظار می رود مسئولان آبفای غرب تهران با سرعت عمل امکان اتمام کار این پروژه در زمان پیش بینی شده را فراهم کند.

وی از تخصیص 80 میلیارد ریال در قالب تسهیلات 250 میلیون ریالی صنعتی سازی از سوی بانک مسکن به عنوان یک همکاری ارزنده نام برد.

سرتیپی میزان آورده اعضا را 100 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این واحد ها با امکانات آسانسور، کولر، کابینت ام دی اف برای آشپزخانه و کمد ام دی اف و آلومینیومی همراه با پکیج و درب ورودی ضد سرقت تحویل اعضا خواهد شد.

گفتنی است پروژه 352 واحدی این تعاونی به شیوه 8 بلوک پنج طبقه چهار واحدی و 12 بلوک چهار طبقه چهار واحدی به مورد اجرا درآمده است. این پروژه در فاصله 28 کیلومتری تا میدان آزادی تهران واقع شده است.