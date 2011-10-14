استقبال از رهبری در کرمانشاه پرشکوه بود/ شکست تز خاورمیانه بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگان افزود: ملت ایران نشان داد که توطئه های دشمنان نمی تواند موثر باشد و اقوام و ادیان مختلف کشور به عنوان یک ایرانی همواره پشتیبان نظام هستند.

وی اظهار داشت: استقبال مردم از رهبری در این سفر بسیار چشمگیر بود.

وی به اتهامات علیه دو ایرانی در آمریکا گفت: این سناریو به قدری ضعیف بود که حتی آمریکاییها نیز به ضعف آن پی بردند.

آیت الله نورمفیدی بیان داشت: دادستان واشنگتن اعلام کرد که ممکن است که این دو فرد متهم باشند و رئیس دادگستری اعلام می کند که حتما متهم هستند و می خواهند پای ایران را وسط بکشند.

امام جمعه گرگان بیان داشت: ایران هیچ وقت دست به چنین کاری نمی زند که شکافی بین ایران و عربستان ایجاد شود.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری به وقایع خاورمیانه اشاره کرد و گفت: در سال 2001 زمانیکه برجهای دوقلو را منفجر کردند، بهانه ای شد برای مبارزه با تروریسم که از نظر آنها مسلمانان هستند.

وی یادآور شد: جرج بوش هز زمان به این نکته اشاره می کرد، اشاره ای نیز به تشکیل خاورمیانه بزرگ تحت لوای برقراری دموکراسی در خاورمیانه داشت.

وی بیان داشت: آنها درصدد آن هستند تا نظام واحدی را بوجود آورند که مرکز این نظام واحد آمریکا باشد.

آیت الله نورمفیدی افزود: این تز با جریاناتی که در خاورمیانه روی داد، شکست خورده است و حوادث کنونی خاورمیانه نشانه شکست این سیاست است و آمریکاییها دیگر نامی از خاورمیانه بزرگ نمی آورند.