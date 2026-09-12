به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، صباح النعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق خبر داد که علی الزیدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با درخواست طرف ایرانی برای انجام تحقیقات مشترک درباره کشف سکوهای پرتاب پهپادها در نزدیکی نوار مرزی عراق و ایران موافقت کرد.
دستور الزیدی برای دو گذرگاه شلمچه و الشیب
از سوی دیگر منابع عراقی اعلام کردند که علی الزیدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق امروز شنبه دستور ورود و خروج مسافران گرفتار در گذرگاههای مرزی شلمچه و الشیب (چذابه) را صادر کرد.
سعد معن رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق گفت که الزیدی دستور ورود و خروج مسافران گرفتار در دو طرف گذرگاههای مرزی شلمچه و الشیب را صادر کرد.
الزیدی دستور برکنار فرمانده پلیس استان میسان را نیز صادر کرد.
فرمانده جدید عملیات میسان منصوب شد
همزمان یک منبع امنیتی در عراق اعلام کرد: سرتیپ ستاد علی الماجدی به عنوان فرمانده جدید عملیات میسان منصوب شد.
ورود کمیته امنیتی بلندپایه به میسان
از سوی دیگر خبرنگار خبرگزاری واع عراق گزارش داد: یک کمیته امنیتی بلندپایه امروز شنبه برای تحقیق درباره عملیات هدف قرار دادن تأسیسات نفتی در عربستان، وارد استان میسان عراق شد. گذرگاه مرزی الشیب در حال حاضر تا اطلاع ثانوی بسته است و تنها به مسافران گرفتار در این گذرگاه از دو طرف عراق و ایران اجازه عبور داده میشود. گذرگاه مرزی شلمچه در استان بصره نیز بهطور کامل به روی تردد مسافران و جابهجایی کالا بسته است و تنها به مسافران گرفتار در دو طرف اجازه عبور داده میشود.
وی افزود: در حال حاضر کمیتههای امنیتی تخصصی در این گذرگاه حضور دارند تا درباره شماری از تخلفات و نقضهای رخداده تحقیق کرده و سازوکار سازمانی جدیدی برای فعالیت این گذرگاه تدوین کنند. گذرگاه مرزی زرباطیه (مهران) در استان واسط به روی مسافران و مبادلات تجاری از دو طرف عراق و ایران باز است و نهادهای امنیتی و مدیریت گذرگاه بهطور جدی اوضاع را زیر نظر دارند و اقدامات احتیاطی و سازمانی را برای جلوگیری از وقوع تخلفات احتمالی اتخاذ کردهاند.
الوائلی: اقدامات در گذرگاههای مرزی با ایران موقتی است
عمر الوائلی، رئیس سازمان گذرگاههای مرزی عراق، اعلام کرد: اقدامات اتخاذشده در گذرگاههای مرزی با طرف ایرانی، موقتی است. این اقدامات با هدف انجام امور سازمانی و آمادهسازی صورت گرفته و هدف از آنها، سازماندهی مجدد روند فعالیت در این گذرگاهها، افزایش سطح آمادگی و توسعه سازوکارهای بازرسی و کنترل است؛ بهگونهای که تردد مسافران و جابهجایی کالاها مطابق با رویههای مصوب و بهصورت روان انجام شود. تردد و عبور و مرور در مرزهای عراق و ایران در دو گذرگاه زرباطیه و منذریه متوقف نشده است.
الوائلی اشاره کرد: سازمان گذرگاههای مرزی در حال تکمیل الزامات سازمانی و آمادهسازی در سایر گذرگاههاست تا پس از تکمیل اقدامات مورد نیاز، زمینه ازسرگیری فعالیت در آنها فراهم شود؛ اقدامی که بالاترین سطح سازماندهی، کنترل و روانسازی تردد را محقق خواهد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح شد که گذرگاههای مرزی عراق بهطور دورهای در حال بررسی وضعیت و نیازهای سازمانی و فنی خود هستند. این روند با هماهنگی تمامی ادارات و دستگاههای فعال در این گذرگاهها انجام میشود تا ضمن تقویت امنیت مرزها، روند تجارت و تردد شهروندان نیز بدون اختلال ادامه یابد.
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