ساماندهی محوطه مزار شمس در انتظار 250 میلیون تومان بودجه

سیدفتاح کبیری، رئیس شورای شهر خوی که دبیری چهارمین همایش «مولانا در آینه شمس» را هم برعهده داشته است، درباره نتایج برپایی این همایش در تاریخ 14 مهر و وعده راهاندازی دبیرخانه دائمی شمس به خبرنگار مهر گفت: برای اینکه برنامههایی چون همایش «مولانا در آینه شمس» به قوت ادامه پیدا کند، لازم است دبیرخانه دائمی برای پیگیری امور آن راهاندازی شود که در همین راستا ما مسأله ایجاد دبیرخانه دائمی بنیاد شمس را با جدیت دنبال میکنیم.
وی ادامه داد: ما نمیتوانیم فعالیتها و برنامهریزیهای مقطعی را مبنا قرار داده و ادامه دهیم، بلکه باید برنامههای سالانه، میانمدت و بلندمدت داشته باشیم و بر اساس این برنامه کلی، کارهای فرهنگی، هنری و یا همایشهای بزرگ ملی سالانه و دوسالانه را برپا کنیم. برای داشتن یک همایش موفق باید حداقل از یک سال قبل برنامهریزی کرده و با تامین اعتبار کیفیت علمی و هنری کار را تضمین کنیم.
نمایی از برج مشهور به برج شمس تبریزی در شهر خوی
رئیس شورای شهر خوی درباره پیگیری مساله آرامگاه شمس بیان کرد: فعالیتهای فرهنگی درباره شمس و ثبت اینکه آرامگاه شمس تبریز در خوی است، چند سالی است که مطرح شده و ما در حال حاضر نمیتوانیم آنچه انجام شده را با کارهای فرهنگی که در قونیه، شیراز و نیشابور و درباره مولانا، حافظ و سعدی و عطار انجام شده مقایسه کنیم، ولی این قدمها آغاز کار است و ما خدا را شاکریم که هماهنگی در همین سطح هم صورت گرفته و چنین همایشی 4 سال است که برپا میشود.
کبیری افزود: برای عمق بخشیدن به کارهای فرهنگی درباره شمس باید دبیرخانه دائمی بنیاد شمس راهاندازی شود و اعتبارات سالانه داشته باشیم. همچنین لازم است همه مسئولان پای کار بیایند. لازم است مدیران و متولیان فرهنگی شهرستان فارغ از هر گونه مسائل پیرامونی بیایند و مساله شمس را با اعتقاد قلبی پیش ببرند.
دبیر چهارمین همایش «مولانا در آینه شمس» با تاکید بر اینکه مردم شهر خوی با عشق به مولانا و شمس پیگیری ساماندهی آرامگاه شمس هستند، توضیح داد: عشق و علاقه مردم است که ما را به حرکت وامیدارد. عشق به شمس در بین مردم شهرستان خوی فراگیر شده و همایش هم کمک کرده هر ساله در بازه زمانیای که همایش برگزار میشود، مساله شمس و مزار وی در خبرها مطرح میشود و مردم هم انگیزه بیشتری برای همراهی پیدا کنند.
وی اضافه کرد: مردم دائما از ما در شواری شهر سئوال میکنند که چرا اطراف مزار شمس چنین وضعیت نابسامانی دارد؟ چرا آرامگاه شمس به سامان نرسیده است؟ و همین پیگیریهای مردم است که ما را به حرکت وامیدارد. امسال هم همایش شمس با حمایت این مردم و بخش خصوصی که شمال شورای شهر و دانشگاه آزاد اسلامی میشود، برگزار شد. عشق به مسائل فرهنگی و شمس مردم را وارد این مباحث میکند و در آینده هم مردم ما را همراهی خواهند کرد؛ هم با حضورشان و تشویقشان و هم با تنبیهشان.
نمایی از محوطه مزار شمس تبریزی که با 250 میلیون تومان ساماندهی میشود
کبیری درباره نقش تشویقی و تنبیهی مردم تشریح کرد: آنجایی که کار میکنیم، مردم ما را تشویق میکنند و لازم است آنجایی که دست از کار کشیده و منتظریم تا دیگران کار کنند، باید مردم به ما هشدار دهند.
رئیس شورای شهر خوی در پاسخ به این پرسش که چرا مسئولان اداره کل ارشاد شهر و همچنین مسئولان فرهنگی شهر تبریز در همایش امسال شرکت نکردند؟ گفت: حتما اینچنین نبوده که نخواستهاند شرکت کنند. البته این همایش خیلی سریع اتفاق افتاد و یک هفتهای برنامهریزی شد و خیلی فرصت هماهنگی قبلی نداشتیم و اگر دعوتهای گستردهتری انجام داده بودیم حتما از تبریز هم میآمدند. درباره حضور نیافتن مدیر کل ارشاد استان هم دلیلش این بود که به طور همزمان جشنواره شعر استانی برگزار شد و وی نیز در آنجا سخنرانی داشت. در نتیجه بحث عدم حضور مدیران استانی توجیه منطقی داشته و مشکل خاصی نبوده است.
وی درباره چشمانداز فعالیتهای شورای شهر درباره شمس عنوان کرد: چشم اندازی که داریم، اول بحث پیگیری راهاندازی دبیرخانه دائمی بنیاد شمس و دوم ساماندهی محوطه آرامگاه شمس است که متاسفانه رقم 250 میلیون تومانی که معاونت عمرانی استاندار تخصیص داده هنوز عملیاتی نشده است، سوم ساخت آرامگاه شمس که هماهنگیهایی با میراث فرهنگی و استانداری و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفته و در حال حاضر بنیاد میر میران در تهران پیگیر مناقصه آرامگاه شمس است که فراخوان آن هم تهیه شده است.
کبیری ادامه داد: ما امیدواریم امسال بتوانیم هم محوطه آرامگاه را ساماندهی کنیم هم طرح آرامگاه شمس را در سطح بینالمللی فراخوان داده و انتخاب کنیم و هم بحث دبیرخانه دائمی را نهایی کنیم که اگر این سه موضوع را اجرایی کنیم، سال آینده قطعا با آمادگی و هماهنگی بیشتر شاهد برپایی همایش بینالمللی شمس خواهیم بود.
این مقام مسئول درباره اینکه اگر این بودجه عملیاتی نشود آیا از مردم کمک خواهد گرفت یا خیر؟ گفت: ما تاکنون سراغ مردم نرفتهایم و اعلام هم نکردهایم؛ چراکه معتقدیم ما باید یک حرکت اولیه بکنیم و اینگونه نباشد که صرفا از مردم انتظار داشته باشیم. اگر مردم ببینند حرکتی و کارهایی انجام شده قطعا مشارکت میکنند. مردم خوی در نهضت مدرسه و مسجدسازی پیشقدم هستند و در زمینه بحثهای عرفانی و فرهنگی هم اگر ببینند مسئولان وارد کار شدهاند، آنها هم کمک میکنند.
وی در پایان درباره دلایل همکاریاش با همایش «مولانا در آینه شمس» گفت: این نخستین سالی است که مسئولیت دبیری همایش «مولانا در آینه شمس» را برعهده داشتم که گویا قرعه فال به نام من دیوانه زدند. از ابتدا قرار بود دکتر محسنی رئیس دانشگاه آزاد خوی دبیر همایش باشد ولی به دلیل مشغلههایی که داشت، من برحسب وظیفه قبول کردم و سعی کردم تجربههایم در معاونت فرهنگی سپاه استان و جشنوارههایی که در سطح ملی برگزار کردیم و تجربه 2 سال کار در شورای شهر در زمینه فرهنگی را در اینجا به کار گیرم.
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