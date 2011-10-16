  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۳

موسویان خواستار شد:

برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی در خراسان رضوی با نگاه پیشگیرانه تنظیم شود

برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی در خراسان رضوی با نگاه پیشگیرانه تنظیم شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی باید حرکت خود در جهت کاهش آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی و برنامه های مربوط به این حوزه را با نگاه پیشگیرانه تنظیم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید موسویان در این همایش که صبح یکشنبه با حضور جمعی از خانواده‌های بیماران روانی، گروهی از خیرین، مدیر کل کمیته‌ امداد و جمعی ازبهزیستی استان برگزار شد، تأکید کرد: بسیاری از بیماری‌ها و مشکلات اجتماعی امروز، حاصل مدرنیته و زندگی صنعتی است.

وی گفت: برای رهایی از این معضلات، باید به زندگی توأم با معنویت و دین‌داری روی آورد چون نسخه‌هایی که زندگی صنعتی و غربی برای آسایش انسان می‌پیچند بر این بیماری‌ها و مشکلات می‌افزایند.

وی همچنین با تقدیر از نیکوکاران و خیرینی که در جهت کاهش آلام مردم قدم برمی‌دارند گفت: باید با تبلیغات و کار فرهنگی، همت والای خیرین را به سمت و سوی کاهش معضلات و آسیب‌های اجتماعی هدایت کنیم چون اعتبارات دولتی به تنهایی برای کاهش این معضلات کافی نیست.

معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: افراد زیادی از جامعه به نحوی از ناراحتی‌ها و ناهنجاری‌های روانی رنج می‌برند و می‌توان گفت شیوع بیماری‌های روانی از بسیاری بیماری‌ها مثل دیابت و هپاتیت که دستگاه‌های مسئول نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهند خیلی بیشتر است.

حمیدرضا پوریوسف با بیان ابعاد مختلف سلامت در دیدگاه جهانی گفت: امروزه سلامت تنها به تندرستی جسمی و روانی محدود نمی‌شود بلکه سالم بودن از نظر معنوی و اجتماعی نیز از ابعاد سلامت به حساب می‌آیند.

وی در زمینه سلامت از بعد اجتماعی گفت: اگر فرد قادر به انطباق و سازگاری با محیط نباشد و با عدم رعایت مقررات اجتماعی و احترام نگذاشتن به حقوق دیگران، باعث آزار و اذیت مردم شود از سلامت اجتماعی برخوردار نیست و ما او را بیمار می‌دانیم.

این روانپزشک در خصوص علل ایجاد بیماری‌های روانی گفت:‌ امروز به اثبات رسیده که بیشتر بیماری‌های روانی، منشأ ژنتیک دارند و ارثی هستند بنابراین یکی از راه‌های مهم پیشگیری از شیوع آنها، اطمینان از سالم بودن ژن‌های کسانی است که می‌خواهند زندگی تشکیل دهند و فرزندانی به دنیا آورند.

وی در خصوص علل خانوادگی و اجتماعی این بیماری‌ها افزود: خانواده‌ گسسته، خانواده‌ طلاق، ارتباط عاطفی ضعیف والدین با یکدیگر، استرس‌زایی محیط و وجود معضلات پیچیده‌ اجتماعی و فرهنگی در جامعه، از علل مهم شیوع بیماری‌های روانی هستند.

پوریوسف با تأکید بر اینکه پایه‌های اساسی زندگی هر فرد در سال‌های اول زندگی گذاشته می‌شود گفت: اگر کودک امنیت، آرامش و اعتماد کافی در محیطش نباشد، او در سال‌های آینده، حس بی‌اعتمادی، بدبینی، پریشانی و گریز از جامعه را برای خود و اطرافیانش به ارمغان می‌برد و علاوه بر گرفتاری خود باعث درگیری دیگران نیز می‌شود.

وی همچنین از عوامل مادرزادی بیماری‌های روانی یاد کرد و گفت: عفونت‌های ویروسی دوران بارداری، سوءتغذیه‌ مادر و استرس‌های دوران حاملگی، از علل مهم ابتلای فرزندان این مادران به بیماری‌های روانی در سال‌های پس از تولد و بزرگسالی به حساب می‌آیند.

پوریوسف تأکید کرد: عمر انسان، سرمایه‌ محدود و تمام شدنی است و باید بهترین کارها را با آن انجام دهیم و بر اساس آموزه‌های دینی و علمی، بهترین کار، ارزش‌گذاری برای سلامتی و کوشش برای نشاط جسم و جان است.

مدیر عامل مؤسسه‌ خیریه‌ رضویه نیز در این همایش با بیان اینکه این مؤسسه، در سال 57 تأسیس شده گفت: در حال حاضر این مؤسسه به بیش از 200 بیمار روانی مزمن و 600 نفر از خانواده‌های آنان خدمات رسانی می‌کند.

منوچهری افزود:‌ این مؤسسه 150 بیمار روانی مزمن را در مرکز طوس به صورت شبانه‌روزی نگهداری می‌کند و دو گروه 100 نفری از این عزیزان را به صورت ویزیت‌ در منزل، خدمات می‌دهد.

وی با بیان اینکه هزینه دارو و درمان بیماران روانی بسیار زیاد است گفت: متأسفانه تعداد این بیماران روز به روز در حال افزایش است و برای دستگیری از آنان، باید خیرین همت بیشتری داشته باشند.

کد مطلب 1434404

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها