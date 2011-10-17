عضویت 10 درصدی روستاهای کردستان در کتابخانه/ 35 کتابخانه مشارکتی روستایی فعال است

ماجد رموزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت و همراهی در راستای راه اندازی و ایجاد کتابخانه های مشارکتی در مناطق روستایی استان کردستان اظهار داشت: این تعداد کتابخانه مشارکتی روستایی به ترتیب در شهرستان های سنندج، سقز، بیجار، کامیاران، مریوان و دیواندره وجود دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون در راستای فعالیت 35 باب کتابخانه مشارکتی در مناطق روستایی استان کردستان بیش از چهار هزار عضو فعال از خدمات کتابخانه های استفاده می کنند و 20 هزار عنوان کتاب نیز در این کتابخانه ها موجود است.

رموزی با اشاره به اینکه 40 درصد جمعیت استان کردستان در روستاها ساکن هستند، افزود: با راه اندازی این تعداد کتابخانه که با همکاری و تعامل روستاییان، دهیاری ها و شوراهای اسلامی امکانپذیر شده است 10 درصد از جمعیت روستایی تحت پوشش قرار گرفته است و برنامه ریزی برای افزایش این آمار ادامه داد.

وی از راه اندازی 40 باب کتابخانه عمومی مشارکتی دیگر در روستاهای استان تا پایان سال جاری خبر داد و بیان: 25 باب از این کتابخانه ها مربوط به شهرستان قروه است و در سایر شهرستان های استان کردستان نیز اقداماتی برای توسعه کتابخانه های مشارکتی در روستاها آغاز شده است.

کارشناس امور مشارکت های اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان گفت: افزایش دسترسی مردم روستا به کتاب و کتابخانه و در نتیجه نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی و ارتقای سطح فرهنگی روستاییان از جمله مهمترین اهداف ایجاد کتابخانه های عمومی و مشارکتی در روستاهاست.

وی عنوان کرد: استان کردستان با دارا بودن 9 باب کتابخانه عمومی نهادی تنها سه درصد جمعیت روستایی را پوشش داده بود اما اکنون و با راه اندازی کتابخانه های مشارکتی این میزان به 10 درصد رسیده است ولی تا رسیدن به شرایط مطلوب و مورد نظر در این بخش باز هم فاصله داریم.

رموزی با تقدیر از حمایت و پشتیبانی استاندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی استان کردستان و معاون سیاسی و امنیتی استانداری از این نهاد در استان، عنوان کرد: کتابخانه ها نیازمند همکاری و پشتیبانی بیشتر سایر دستگاه ها و سازمان های دولتی هستند و انتظار می رود که این حمایت ها همچنان ادامه داشته باشد.