۱ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۳

کتابخانه‌های مشارکتی روستایی پایگاهی برای ایجاد نشاط اجتماعی است

سنندج- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان گفت: کتابخانه‌های مشارکتی روستایی پایگاهی برای گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی و نشاط اجتماعی در روستاها هستند که نمونه موفق آن در یازیبلاغی سقز قرار دارد.

معصومه حسنی خوانسار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت کتابخانه‌های مشارکتی در روستاهای این استان اظهار کرد: در شهرستان سقز چهار کتابخانه مشارکتی فعال است که با همکاری دهیاری‌ها و حمایت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور راه‌اندازی شده‌اند.

وی افزود: این کتابخانه‌ها معمولاً در ساختمان دهیاری‌ها مستقر هستند و با مدیریت دهیاران و آموزش‌های تخصصی نهاد، به بستری برای ترویج کتاب‌خوانی، یادگیری و تعامل اجتماعی در روستاها تبدیل شده‌اند.

حسنی خوانسار با اشاره به فعالیت‌های کتابخانه مشارکتی روستای «یازیبلاغی» سقز تصریح کرد: این کتابخانه که از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده، امروز یکی از فعال‌ترین و اثرگذارترین کتابخانه‌های مشارکتی استان به شمار می‌رود و با همکاری دهیار و تلاش‌های خانم خضرپور کتابدار دلسوز، توانسته فراتر از نقش سنتی یک کتابخانه عمل کند.

وی ادامه داد: در این کتابخانه انواع برنامه‌های فرهنگی و آموزشی ویژه گروه‌های مختلف سنی برگزار می‌شود و خدمات آن به‌صورت رایگان در اختیار مردم روستا قرار دارد.

حسنی خوانسار تصریح کرد: بیشتر اعضای کتابخانه را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند که علاوه بر انتخاب کتاب برای خود، کتاب‌هایی را برای والدین و خانواده‌هایشان نیز به امانت می‌گیرند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان یادآور شد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، کلاس قصه‌گویی، زبان انگلیسی و چرتکه ریاضی از جمله برنامه‌های شاخص این کتابخانه در تابستان امسال بوده است.

وی یادآور شد: همچنین اعضای کودک و نوجوان با تهیه روزنامه‌های دیواری و برپایی نمایشگاه‌های نقاشی، در فعالیت‌های اجتماعی روستا مشارکت فعال دارند.

به گفته وی، کتابخانه «یازیبلاغی» اکنون به مکانی امن و پرنشاط برای نسل جوان تبدیل شده و نویدبخش ظهور نسلی توانمند در آینده است.

حسنی خوانسار در پایان خاطرنشان کرد: حمایت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سال‌های اخیر نقش مهمی در توسعه کتابخانه‌های مشارکتی و روستایی داشته و مسیر رشد فرهنگی در جوامع محلی را هموار کرده است.

