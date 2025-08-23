معصومه حسنی خوانسار در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت کتابخانههای مشارکتی در روستاهای این استان اظهار کرد: در شهرستان سقز چهار کتابخانه مشارکتی فعال است که با همکاری دهیاریها و حمایت نهاد کتابخانههای عمومی کشور راهاندازی شدهاند.
وی افزود: این کتابخانهها معمولاً در ساختمان دهیاریها مستقر هستند و با مدیریت دهیاران و آموزشهای تخصصی نهاد، به بستری برای ترویج کتابخوانی، یادگیری و تعامل اجتماعی در روستاها تبدیل شدهاند.
حسنی خوانسار با اشاره به فعالیتهای کتابخانه مشارکتی روستای «یازیبلاغی» سقز تصریح کرد: این کتابخانه که از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده، امروز یکی از فعالترین و اثرگذارترین کتابخانههای مشارکتی استان به شمار میرود و با همکاری دهیار و تلاشهای خانم خضرپور کتابدار دلسوز، توانسته فراتر از نقش سنتی یک کتابخانه عمل کند.
وی ادامه داد: در این کتابخانه انواع برنامههای فرهنگی و آموزشی ویژه گروههای مختلف سنی برگزار میشود و خدمات آن بهصورت رایگان در اختیار مردم روستا قرار دارد.
حسنی خوانسار تصریح کرد: بیشتر اعضای کتابخانه را کودکان و نوجوانان تشکیل میدهند که علاوه بر انتخاب کتاب برای خود، کتابهایی را برای والدین و خانوادههایشان نیز به امانت میگیرند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی کردستان یادآور شد: برگزاری کارگاههای آموزشی، کلاس قصهگویی، زبان انگلیسی و چرتکه ریاضی از جمله برنامههای شاخص این کتابخانه در تابستان امسال بوده است.
وی یادآور شد: همچنین اعضای کودک و نوجوان با تهیه روزنامههای دیواری و برپایی نمایشگاههای نقاشی، در فعالیتهای اجتماعی روستا مشارکت فعال دارند.
به گفته وی، کتابخانه «یازیبلاغی» اکنون به مکانی امن و پرنشاط برای نسل جوان تبدیل شده و نویدبخش ظهور نسلی توانمند در آینده است.
حسنی خوانسار در پایان خاطرنشان کرد: حمایت نهاد کتابخانههای عمومی کشور در سالهای اخیر نقش مهمی در توسعه کتابخانههای مشارکتی و روستایی داشته و مسیر رشد فرهنگی در جوامع محلی را هموار کرده است.
