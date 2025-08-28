افتتاح کتابخانه عمومی در روستای سراب قامیش سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه حسنی‌خونسار عصر پنجشنبه با اشاره به اهمیت گسترش زیرساخت‌های فرهنگی در مناطق روستایی اظهار کرد: راه‌اندازی این کتابخانه زمینه‌ساز ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، ارتقای سواد فرهنگی و اجرای برنامه‌های متنوع آموزشی برای اهالی روستا خواهد بود.

وی افزود: راه‌اندازی این کتابخانه فرصتی برای دسترسی آسان کودکان، نوجوانان و سایر اقشار روستای سراب قامیش به منابع علمی و فرهنگی فراهم می‌آورد و بستر اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و اجتماعی را مهیا می‌کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان تأکید کرد: توجه به مناطق روستایی در سیاست‌های کلان دولت و نهاد کتابخانه‌های عمومی جایگاه ویژه‌ای دارد و این کتابخانه می‌تواند الگویی برای توسعه عدالت فرهنگی در سایر نقاط استان باشد.