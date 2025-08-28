  1. استانها
افتتاح کتابخانه عمومی در روستای سراب قامیش سنندج

سنندج- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان گفت: کتابخانه عمومی دکتر مهیندخت معتمدی در روستای سراب قامیش سنندج همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه حسنی‌خونسار عصر پنجشنبه با اشاره به اهمیت گسترش زیرساخت‌های فرهنگی در مناطق روستایی اظهار کرد: راه‌اندازی این کتابخانه زمینه‌ساز ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، ارتقای سواد فرهنگی و اجرای برنامه‌های متنوع آموزشی برای اهالی روستا خواهد بود.

وی افزود: راه‌اندازی این کتابخانه فرصتی برای دسترسی آسان کودکان، نوجوانان و سایر اقشار روستای سراب قامیش به منابع علمی و فرهنگی فراهم می‌آورد و بستر اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و اجتماعی را مهیا می‌کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان تأکید کرد: توجه به مناطق روستایی در سیاست‌های کلان دولت و نهاد کتابخانه‌های عمومی جایگاه ویژه‌ای دارد و این کتابخانه می‌تواند الگویی برای توسعه عدالت فرهنگی در سایر نقاط استان باشد.

