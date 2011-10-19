به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن از فردا پنجشنبه 28 مهرماه با حضور کمانداران 24 کشور خارجی از قاره آسیا در تهران آغاز می شود. کشورهایی چون کره جنوبی، چین، بنگلادش، بوتان، فیلیپین، قطر، قزاقستان، هنگ کنگ، سریلانکا، ژاپن، هند، مالزی، نپال، چین تایپه، تاجیکستان، عراق، تایلند، اندونزی، ازبکستان، پاکستان، قرقیزستان، سنگاپور، مغولستان از جمله کشورهای شرکت کننده در این رقابت ها هستند.

رقابت 12 کشور برای تصاحب 6 سهمیه المپیک

این مسابقات آسیایی جنبه انتخابی المپیک لندن را دارد. قرار است 6 سهمیه المپیک انفرادی شامل سه سهمیه در بخش ریکرو زنان و سه سهمیه در ریکرو مردان در این رقابتها توزیع شود. طبق گزارش سایت فدراسیون جهانی تیروکمان از میان 25 تیم حاضر در این مسابقات، 12 کشور برای تصاحب این 6 سهمیه بیشتر از مابقی رقابت کرده وبرای بدست آوردن آن شانس دارند.

سایت تیروکمان آزادی در حال آماده سازی برای برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک تهران است

در این بین کشورهایی مانند بنگلادش، بوتان، هنگ کنگ، ایران، عراق، قزاقستان، ازبکستان، سریلانکا و تایلند برای کسب هر دو سهمیه بخش زنان و مردان به رقابت می‌پردازند. کشورهایی مانند مغولستان و مالزی برای سهمیه ریکرو زنان و کشور فیلیپین برای تصاحب یک سهمیه در بخش مردان رقابت تنگاتنگی با رقبا خواهند داشت. طبق قوانین نفراتی در این مسابقات صاحب سهمیه المپیک می شوند که قبلا سهمیه نگرفته باشند. به این ترتیب چنانچه نفر اول در بخش مسابقات المپیکی سهمیه دریافت کرده باشد این سهمیه به نفر بعدی تعلق می گیرد.

ایران و مغولستان بخت اول کسب سهمیه المپیک زنان و مردان

در بخش زنان مسابقات آسیایی تهران، کماندار مغولستان با داشتن رنکینگ 24 جهانی و کسب چندین مدال در رقابت های جایزه بزرگ سال جاری در آسیا، از جمله شانس های اول دریافت این سهمیه محسوب می شود. در بخش مردان، رقابت میان شرکت کنندگان نزدیک تر است. "امدادول هاکویی میلون" از بنگلادش در حال حاضر در رده 87 جهان است. وی هم یکی از شانس های کسب سهمیه است. میلاد وزیری از ایران هم با داشتن رنکینگ 37 جهان بخت نخست برای ورود به المپیک لندن خواهد بود.

رقابت سخت قهرمانان جهان در مسابقات ایتالیا(تابستان سال جاری) باعث شد تا کمانداران کشورمان از کسب این مهم در میدان جهانی بازبمانند و تنها امیدشان به دریافت مجوزها در تهران باشد. با این حساب میزبانی رقابت های قهرمانی آسیا توسط ایران، فرصت طلایی و گرانبهایی به کمانداران کشورمان داده و باید از آن استفاده خوبی ببرند.

میزبانی در دقیقه 90

سایت تیروکمان آزادی تهران در حالی از فردا میزبان کمانداران برای کسب عناوین قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن است که لغو مسابقات از سایت برج میلاد به این مکان آن هم در فرصتی چند روزه تا مسابقات آسیایی، همه را در شوک فرو برد. تلاش دقیقه 90 فدراسیون تیروکمان کشورمان برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات از ابتدای هفته شروع شد. اما باید دید با وجود تلاش شبانه روزی کادر اجرایی تهران، برای برگزاری هرچه بهتر رقابت ها، مسئولان آسیایی و جهانی رضایت مندی خود را اعلام خواهند کرد یا نه!

* برنامه کامل این رقابت‌ها به شرح زیر است :

پنجشنبه 28 مهرماه:

برگزاری مسابقات مقدماتی انفرادی ریکرو و کامپوند بانوان و آقایان

جمعه 29 مهرماه:

برگزاری مسابقات حذفی ریکرو و کامپوند تیمی بانوان و آقایان و فینال مسابقات(صبح)، برگزاری مسابقات میکس کامپوند و ریکرو تا مرحله فینال وتوزیع مدال میکس و تیمی(عصر)

شنبه 30 مهرماه:

حذفی ریکرو و کامپوند انفرادی آقایان تا مرحله فینال و توزیع مدال(عصر)

یکشنبه 1 آبان‌ماه:

برگزاری مرحله حذفی ریکرو و کامپوند انفرادی بانوان تا مرحله فینال وتوزیع مدال(عصر)

دوشنبه 2 آبان ماه:

مسابقات ویژه کسب سهمیه المپیک(صبح و عصر)

این رقابت به صورت حذفی بین 32 نفر از کمانداران ریکرو بانوان و آقایان برگزار و در نهایت به سه نفر نخست سهمیه المپیک تعلق خواهد گرفت. در این رقابت کمانداران کشورهایی که پیش از این موفق به دریافت سهمیه المپیک شده‌اند اجازه شرکت ندارند. در این دوره از مسابقات 6 سهمیه المپیک شامل؛ سه سهمیه به ریکرو بانوان و سه سهمیه به ریکرو آقایان تعلق خواهد گرفت.