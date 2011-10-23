وقتی عظمت الهی در یک روز نمایان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر نقلهای معتبر بیست و پنجم ماه ذی القعده روز دحوالارض است، روزی که آن را در کتب معتبر و مشهور شیعه و سنی اینگونه معرفی می کنند : " روزی که زمین از زیر کعبه کشیده و گسترانیده شد "، روزی برای بیان عظمت حق‌تعالی .

حقیقت روز دحوالارض

گفته می‌شود پس از آنکه تمام سطح کره زمین به مدت طولانی در زیر آب فرو رفته و خداوند خواست تا آن را از زیر آب بیرون آورد که صحنه زندگی موجودات مهیا شود، اولین نقطه ای که از زیر آب سر بیرون آورد همان مکان مقدس کعبه و بیت الحرام بود، واقعه‌ای که نشان دهنده اهمیت این نقطه و مرکزیت آن برای همه عالمیان است .

در واقع دحوالارض روز شروع حیات بخشی خداوند به جهان خاکی است که توجه به آن در روایات و تعیین اعمال خاص همچون روزه، عبادت، دعا و غسل واهتمام به آن از سوی معصومین ( ع ) نشانگر عنایت حضرت حق به این روز با برکت است .

عبادت در روز دحوالارض

از امیرالمومنین ( ع ) روایت شده که فرمودند : « نخستین رحمتی که از آسمان به زمین نازل شد، در بیست وپنج ذی القعده بود . کسی که در این روز روزه بگیرد و شبش را به عبادت بایستد، عبادت 100سال را که روزش را روزه و شبش را عبادت کرده خواهد داشت .» بسیاری از مفسران این سخن امام علی ( ع ) را اینگونه تعبیر کرده‌اند که " در روز دحو الارض رحمت خدا منتشر شده و از براى عبادت و اجتماع به ذکر خدا در این روز، اجر بسیار است "

دحو‌الارض؛ روز ولادت پیامبران بزرگ تاریخ

روایت است که امام رضا ( ع ) فرموده اند : درشب بیست و پنجم ماه ذى القعده حضرت ابراهیم ( ع ) و حضرت عیسى ( ع ) متولد شده اند و نیز در این روز رسول خدا ( ص)، به قصد حجة الوداع از مدینه به همراه 104هزار یا 124 هزار نفر از راه شجره به مکه عزیمت کردند که حضرت فاطمه ( ع ) و تمامى زوجات آن حضرت نیز ایشان را همراهی می کردند .

مهدی موعود در روز دحوالارض قیام می‌کند؟

روایتی هم وجود دارد که در این روز قائم ( عج ) قیام خواهد کرد .

همچنین این روز، روز حرکت پیامبر(ص) و هزاران نفر از مردم مدینه برای انجام حجه‌الوداع هم عنوان شده و بنابر روایات ازطرف پیامبر اکرم ( ص ) در ماه ذیقعده سال دهم هجری قمری به اهالی مدینه و قبیله های اطراف اعلام شد که امسال آن حضرت قصد زیارت خانه ی خدا و برپایی مراسم حج را دارد بنابراین تعداد زیادی از مسلمانان به همراه آن حضرت عازم مکه شدند .

پیامبر اکرم ( ص ) در روز 25 ذیقعده سال دهم هجری قمری از مدینه حرکت کرده و در مکانی به نام ذوالحلیفه احرام بست . تمام همسران آن حضرت و یگانه دختر گرامیش حضرت فاطمه ( س ) در این سفر هماره پیامبر ( ص ) بودند . حضرت علی ( ع ) نیز پس از ماموریت جهادی و تبلیغی در منطقه یمن، به دستور پیامبر اکرم ( ص ) در مراسم بزرگ حجله‌الوداع حضور یافت .