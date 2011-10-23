وقتی عظمت الهی در یک روز نمایان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر نقلهای معتبر بیست و پنجم ماه ذی القعده روز دحوالارض است، روزی که آن را در کتب معتبر و مشهور شیعه و سنی اینگونه معرفی می کنند: "روزی که زمین از زیر کعبه کشیده و گسترانیده شد"، روزی برای بیان عظمت حقتعالی.
حقیقت روز دحوالارض
گفته میشود پس از آنکه تمام سطح کره زمین به مدت طولانی در زیر آب فرو رفته و خداوند خواست تا آن را از زیر آب بیرون آورد که صحنه زندگی موجودات مهیا شود، اولین نقطه ای که از زیر آب سر بیرون آورد همان مکان مقدس کعبه و بیت الحرام بود، واقعهای که نشان دهنده اهمیت این نقطه و مرکزیت آن برای همه عالمیان است.
در واقع دحوالارض روز شروع حیات بخشی خداوند به جهان خاکی است که توجه به آن در روایات و تعیین اعمال خاص همچون روزه، عبادت، دعا و غسل واهتمام به آن از سوی معصومین (ع) نشانگر عنایت حضرت حق به این روز با برکت است.
عبادت در روز دحوالارض
از امیرالمومنین (ع) روایت شده که فرمودند: «نخستین رحمتی که از آسمان به زمین نازل شد، در بیست وپنج ذی القعده بود. کسی که در این روز روزه بگیرد و شبش را به عبادت بایستد، عبادت 100سال را که روزش را روزه و شبش را عبادت کرده خواهد داشت.» بسیاری از مفسران این سخن امام علی (ع) را اینگونه تعبیر کردهاند که "در روز دحو الارض رحمت خدا منتشر شده و از براى عبادت و اجتماع به ذکر خدا در این روز، اجر بسیار است"
دحوالارض؛ روز ولادت پیامبران بزرگ تاریخ
روایت است که امام رضا (ع) فرموده اند: درشب بیست و پنجم ماه ذى القعده حضرت ابراهیم (ع) و حضرت عیسى (ع)متولد شده اند و نیز در این روز رسول خدا (ص)، به قصد حجة الوداع از مدینه به همراه 104هزار یا 124 هزار نفر از راه شجره به مکه عزیمت کردند که حضرت فاطمه (ع ) و تمامى زوجات آن حضرت نیز ایشان را همراهی می کردند.
مهدی موعود در روز دحوالارض قیام میکند؟
روایتی هم وجود دارد که در این روز قائم (عج) قیام خواهد کرد.
همچنین این روز، روز حرکت پیامبر(ص) و هزاران نفر از مردم مدینه برای انجام حجهالوداع هم عنوان شده و بنابر روایات ازطرف پیامبر اکرم(ص) در ماه ذیقعده سال دهم هجری قمری به اهالی مدینه و قبیله های اطراف اعلام شد که امسال آن حضرت قصد زیارت خانه ی خدا و برپایی مراسم حج را دارد بنابراین تعداد زیادی از مسلمانان به همراه آن حضرت عازم مکه شدند.
پیامبر اکرم (ص) در روز 25 ذیقعده سال دهم هجری قمری از مدینه حرکت کرده و در مکانی به نام ذوالحلیفه احرام بست. تمام همسران آن حضرت و یگانه دختر گرامیش حضرت فاطمه(س) در این سفر هماره پیامبر(ص) بودند. حضرت علی(ع) نیز پس از ماموریت جهادی و تبلیغی در منطقه یمن، به دستور پیامبر اکرم(ص) در مراسم بزرگ حجلهالوداع حضور یافت.
اعمال روز دحوالارض
در روایات مختلف اعمال بسیاری برای روز دحوالارض عنوان شده و گفته میشود که روزه این روز همانند روزه 70سال است یا روزه این روز کفاره گناهان 70سال است یا برای روزه دار این روز هرکه و هرچه در میان آسمان و زمین است استغفار می کند بنابراین روایات ائمه معصومین(ع) در مورد این روز حکایت از بزرگی و اهمیت آن در بین آسمانیان دارد.
از دیگر اعمال این روز شریف دو رکعت نماز است که در آن حمد و پنج مرتبه سوره "والشمس" خوانده می شود و پس از نماز نیز دعایی است که در مفاتیح آمده است و همچنین دعای "اللهم داحی الکعبه ..." از دعاهای مخصوص این روز است.
بنابر برخی روایات مستند، امام زمان(عج) در روز دحوالارض ظهور میکند و برای عاری کردن جامعه از ظلم و جور، قیام میکند و بسیاری از مسلمانان همه ساله با گرامی داشتن 25 ذیالقعده، به امید ظهور منجی موعود مینشینند.
اعمال روز دحوالارض
در روایات مختلف اعمال بسیاری برای روز دحوالارض عنوان شده و گفته میشود که روزه این روز همانند روزه 70سال است یا روزه این روز کفاره گناهان 70سال است یا برای روزه دار این روز هرکه و هرچه در میان آسمان و زمین است استغفار می کند بنابراین روایات ائمه معصومین(ع) در مورد این روز حکایت از بزرگی و اهمیت آن در بین آسمانیان دارد.
از دیگر اعمال این روز شریف دو رکعت نماز است که در آن حمد و پنج مرتبه سوره "والشمس" خوانده می شود و پس از نماز نیز دعایی است که در مفاتیح آمده است و همچنین دعای "اللهم داحی الکعبه ..." از دعاهای مخصوص این روز است.
بنابر برخی روایات مستند، امام زمان(عج) در روز دحوالارض ظهور میکند و برای عاری کردن جامعه از ظلم و جور، قیام میکند و بسیاری از مسلمانان همه ساله با گرامی داشتن 25 ذیالقعده، به امید ظهور منجی موعود مینشینند.
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