برای گرفتن سهمیه المپیک نباید هیچ سفری را از دست بدهیم

علی زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: بعد از اینکه سه سهمیه دوچرخه سواری ایران در بخش جاده در المپیک لندن قطعی شد برنامه ما برای کسب اولین سهمیه پیست در این رقابتها شروع شده است.

وی افزود: تلاش ما این است که بتوانیم با شرکت در مسابقات مختلف امتیازات لازم برای حضور در این رقابتها را بدست آوریم.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان بیان کرد: در اولین گام قرار است رکابزنان با ترکیبی کامل تر به مسابقات جام جهانی پیست در آستانه قزاقستان اعزام شود. می خواهیم همه تیم را ببریم تا مربی بتواند محک بهتری ورزشکاران را بزند.

وی ادامه داد: از بین 5 رکابزن ملی پوش چون سهرابی، خسروشاهی، معظمی، رجبلو و صالحیان باید بهترین ها را راهی مسابقات مختلف کنیم تا امتیازات لازم را دریافت کنند.

زنگی آبادی در مورد اینکه این رکابزنان در چه مسابقاتی شرکت خواهند کرد هم گفت: باید رکابزنان برای دریافت این سهمیه المپیک هیچ مسابقه ای را از دست ندهند. به همین خاطر در حاشیه رقابتهای قهرمانی جهان در دانمارک برای رکابزنان درخواست روادید کلمبیا و منچستر را دادیم و خوشبختانه روادید این دو کشور را برای چند رکابزن دریافت کرده ایم.

وی اظهار داشت: با این شرایط تنها باید با نظر سرمربی خارجی یکی از ورزشکاران یا دو نفر راهی این مسابقات شوند. رکابزنان بابت حضورشان 20 امتیاز می گیرند و اگر در مواد مختلف در بین 12 نفر اول قرار بگیرند باز هم می توانند امتیاز دریافت کنند. در کنار آن حضورمان در مسابقات آسیایی مالزی هم برای ما امتیاز آور است.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان بیان کرد: ما باید در پایان این رقابتها در بین 5 نفر اول آسیا باشیم تا سهمیه المپیک لندن را دریافت کنیم. در حال حاضر نماینده ما در رده چهارم آسیاست و باید این شرایط را حفظ یا حتی ارتقاء دهیم.

وی در مورد تصمیمات جدید فدراسیون در خصوص مبارزه با پدیده دوپینگ هم گفت: برنامه ما سفت و سخت گرفتن کنترل دوپینگ است. خوشبختانه مشکلی از این بابت نداریم و بعد از آخرین تست های مثبت اعلام شده دوپینگ رکابزنان در تور تهران نمونه دیگری در کشور مثبت نشده است.

زنگی آبادی خاطرنشان کرد: ما به حدی در گرفتن تست های دوپینگ سخت گیری می کنیم که حتی درخواست داده ایم تا از مسابقات لیگ زنان و جوانان هم نمونه گیری کنند.

تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان ابتدای هفته آینده برای شرکت در جام جهانی پیست آستانه راهی قزاقستان می شود.