ملارد میزبان علاقمندان به علم نجوم می شود

محمدعلی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین جشنواره نوآوری و خلاقیت نجوم با همکاری انجمن نجوم فرهنگسرای بعثت و آموزش و پرورش شهرستان ملارد برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره در قالب طراحی پوستر، نقاشی تخیلی از فضا، مقاله، ماکت ساعت خورشیدی و نرم افزار با موضوعاتی چون راه شیری، کهکشان، ساعت خورشیدی، تابلوی نجومی، لایه اوزون، منظومه شمسی، نجوم در قرآن و ... اجرا می شود.

وی اظهار داشت: این جشنواره در دو بخش دانش آموزی و آزاد در سطح شهرستان ملارد برگزار می شود.

شهردار صفادشت گفت: آثار رسیده دوم آذر در نمایشگاهی در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

کریمی افزود: همچنین همایش ویژه نجوم با حضور دکتر قلمکاری سوم آذرماه در سالن همایش فرهنگسرای بعثت برگزار می شود.

وی یادآورشد: علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بییشتر با شماره 3437030-0262 دبیرخانه انجمن های فرهنگسرای بعثت صفادشت ملارد تماس گیرند.

