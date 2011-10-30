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۸ آبان ۱۳۹۰، ۸:۵۹

ملارد میزبان علاقمندان به علم نجوم می شود

ملارد میزبان علاقمندان به علم نجوم می شود

ملارد - خبرگزاری مهر: شهردار صفادشت از برگزاری نخستین جشنواره نوآوری و خلاقیت نجوم در شهرستان ملارد خبر داد و گفت: این شهرستان در آذرماه سال جاری میزبان علاقمندان به علم نجوم می شود.

محمدعلی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین جشنواره نوآوری و خلاقیت نجوم با همکاری انجمن نجوم فرهنگسرای بعثت و آموزش و پرورش شهرستان ملارد برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره در قالب طراحی پوستر، نقاشی تخیلی از فضا، مقاله، ماکت ساعت خورشیدی و نرم افزار با موضوعاتی چون راه شیری، کهکشان، ساعت خورشیدی، تابلوی نجومی، لایه اوزون، منظومه شمسی، نجوم در قرآن و ... اجرا می شود.
 
وی اظهار داشت: این جشنواره در دو بخش دانش آموزی و آزاد در سطح شهرستان ملارد برگزار می شود.
 
شهردار صفادشت گفت: آثار رسیده دوم آذر در نمایشگاهی در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.
 
کریمی افزود: همچنین همایش ویژه نجوم با حضور دکتر قلمکاری سوم آذرماه در سالن همایش فرهنگسرای بعثت برگزار می شود.
 
وی یادآورشد: علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بییشتر با شماره 3437030-0262 دبیرخانه انجمن های فرهنگسرای بعثت صفادشت ملارد تماس گیرند.
 
کد مطلب 1446863

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