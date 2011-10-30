2400 کنتور آب در روستاهای هرسین پلمپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس میلادی گفت: چاه مجتمع آبرسانی شادآباد این شهرستان که شامل شش روستا است به علت پایین رفتن سطح آب زیرزمینی و افت شدید، مشکلات فراوانی را برای اهالی این روستاها ایجاد کرده است.

میلادی تاکید کرد: به علت کم آبی، موتور پمپ چاه از کار افتاده است لذا با تدابیر به عمل آمده و همکاری با معاونت نظارت بر بهره برداری شناور جدید مجهز به فلوتر در محل نصب شد که به محض پایین رفت آب خود به خود شناور قطع و از کارافتادگی آن جلوگیری می‌شود، از طرفی نیز با نوبتی کردن روستاها و با احتساب هر روز سه روستا تا حدودی مشکل آب مجتمع حل شده است.

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان هرسین افزود: با توجه به سوء استفاده برخی مشترکین از کنتورهای آب، این اداره با همکاری تعاونی آبداران مبادرت به پلمپ کنتورهای آب مشترکین در سطح شهرستان کرد که در شش ماهه اول سال 1390 تعداد 2398 کنتور پلمپ شد که این امر باعث جلوگیری از هدررفت آب و جلوگیری از سوء استفاده مشترکین متخلف می‌شود.

وی با اشاره به نصب سیستم تله متری در مجتمع آبرسانی ظلم آباد این شهرستان، تاکید کرد: برای جلوگیری از هدررفت آب و کنترل سرریز مخازن آب شرب در این مجتمع آبرسانی با همکاری معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی، تجهیزات تله متری نصب و راه انداری شد.

میلادی در پایان گفت: این تجهیزات از سرریز آب مخازن جلوگیری کرده که باعث کاهش برق مصرفی ایستگاه پمپاژ و بهره وری بیشتر از تجهیزات و تاسیسات آبرسانی می شود.