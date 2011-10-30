300 میلیون ریال به بازسازی امامزاده علمدار بهار اختصاص یافت

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخریب امامزاده میرشمس‌‌الدین علمدار روستای زاغه شهرستان بهار اظهار داشت: اداره کل اوقاف و امور خیریه طرح مودت یا گلریزان را برای امامزادگان استان همدان در دستور کار خود قرار داده و این طرح را برای این امامزاده بزرگوار اجرا کرده است.

وی عنوان کرد: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تبدیل امامزادگان به قطب فرهنگی، بازسازی این اماکن متبرکه مورد توجه قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی عنوان کرد: در راستای اجرای طرح مودت و گلریزان برای امامزاده میرشمس الدین علمدار مراسمی در مسجد صاحب‌الزمان (عج) روستای زاغه با حضور مسئولان، مدیرکل اوقاف و امور خیریه و نماینده مردم بهار در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وی ادامه داد: این برنامه در راستای اجرای طرح مودت با هدف بازسازی و اجرای طرح‌های عمرانی در بقاع متبرکه استان همدان انجام و مبلغ شایان توجهی نیز جمع‌آوری شد.

سرپرست اوقاف و امورخیریه شهرستان بهار به مساعدت‌های مردمی در راستای ساخت و بازسازی بقعه این امامزاده اشاره کرد و گفت: حدود 300 میلیون ریال توسط مردم برای بازسازی و تجهیز بقعه این امامزاده جمع‌آوری شده است.

وی عنوان کرد: با اجرای طرح مودت و گلریزان مردم به یاری و کمک اوقاف و امورخیریه در راستای تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی گام برمی‌دارند.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی با بیان اینکه امامزاده میرشمس‌الدین بهار حدود500 مترمربع زیربنا دارد، گفت: اوقاف و امور خیریه پیش از این برای تخریب و بازسازی این امامزاده 100 میلیون ریال کمک کرده بود و برای مبلغ 200 میلیون ریال نیز قول مساعدت داده است.