پنج محموله کمکهای ایران آماده ارسال به وان ترکیه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر آقایی بعد از ظهر یکشنبه در جریان دیدار با نماینده مردم وان در مجلس ملی ترکیه افزود: ایران پنج محموله شامل چادر، پتو، سوخت، آب معدنی ومواد غذایی آماده ارسال به ترکیه داشته که در صورت اعلام نیاز مسئولان این کشور به منطقه زلزله زده ارسال می شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و رئیس گروه دوستی ایران و ترکیه با اشاره به اینکه تا کنون چهار محموله کمکهای امدادی جمهوری اسلامی ایران به مردم زلزله زده استان وان ترکیه ارسال شده است، اظهار داشت: این محموله شامل 812 تخته چادر، چهار هزار پتو و شش هزار لیتر مواد سوختی بود.

وی اظهار داشت: این محموله با حضور هیئت پارلمانی مجلس شورای اسلامی ایران و گروه دوستی ایران و ترکیه و نمایندگان وان درمجلس ملی ترکیه تحویل ستاد مدیریت بحران منطقه زلزله زده ترکیه شد .

حیدری معاون امداد و نجات سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم در جریان این دیدار گفت: با ارسال این محموله، تا کنون یک هزار و 484 تخته چادر، هشت هزار و 150 پتو، دوهزار و 500 بسته غذایی، چهار هزار و 800 بطری آب معدنی و 61 کیسه خواب تحویل زلزله زدگان ترکیه شده است .

کیهان ترکمن اوغلو نماینده مردم وان در مجلس ملی ترکیه هم در این مراسم با قدردانی از تلاشهای ایران در چند روز گذشته گفت: ریشه ها و فرهنگ مشترک دینی، فرهنگی و اجتماعی ترکیه و ایران باعث شده همیشه در سختیها کنار هم باشیم و این بار هم ایران نشان داد که ما دوستان خوبی برای همدیگر هستیم.