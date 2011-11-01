حجت قاسم‌زاده اصل در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری تله فیلم "پیدا و پنهان" به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی که اردیبهشت ماه در تهران آغاز شده بود به تازگی به پایان رسیده است. با اتمام مراحل فنی این فیلم تلویزیونی آماده پخش از شبکه چهار سیما شده است.

"پیدا و پنهان" داستان یک روز از زندگی زنی میانسال با تمام دغدغه‌های میانسالی است. مریم مادری است باتمام دلمشغولی‌های یک مادر برای اداره خانواده‌اش که...

در این فیلم تلویزیونی پریوش نظریه، شبنم مقدمی، رضا آحادی، شبنم معززی، افشین سنگ‌چاپ، شیوا خسرومهر، پرستو مقدم و... به ایفای نقش پرداختند.

عوامل فیلم "پیدا و پنهان"عبارتند از مدیرتصویربرداری : محمد ناصری، صدابردار: مهران ملکوتی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: افشین رضایی، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، مدیر تولید : سید حسین یعقوبی، جانشین تولید: حسین عباسی، مجری طرح: موسسه فرهنگی وصف صبا ، منشی صحنه: فاطمه سیدی، عکاس: صبا سیاه‌پوش.

"پیدا و پنهان" به سفارش گروه نمایش و فیلم شبکه چهار سیما تولید شده است.

