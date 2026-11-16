به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان امروز (دوشنبه ۲۵ آبان) با برگزاری پنج دیدار از ساعت ۱۵ در شهرهای مختلف پیگیری شد که در مهم‌ترین مسابقه خاتون بم موفق شد پرسپولیس را با نتیجه چهار بر یک شکست دهد.

در این دیدار که به میزبانی سرخ پوشان پایتخت برگزار شد خاتون بم با نمایشی برتر توانست چهار بار دروازه میزبان را باز کند و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد.

در دیگر دیدارهای هفته هشتم استقلال تهران با نتیجه ۲ بر صفر ملوان بندرانزلی را شکست داد، سپاهان اصفهان با ۲ گل از سد ایستا البرز گذشت و گل‌گهر سیرجان نیز با نتیجه ۵ بر صفر آوا تهران را مغلوب کرد.

همچنین پالایش گاز ایلام در خانه با نتیجه یک بر صفر برابر وارش نوشهر شکست خورد.

با پایان هفته هشتم لیگ برتر پرسپولیس با وجود شکست پرگل مقابل خاتون بم همچنان با ۱۸ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر فوتبال زنان قرار دارد. گل‌گهر سیرجان و استقلال تهران نیز هر کدام با ۱۶ امتیاز در تعقیب صدرنشین هستند که گل‌گهر به دلیل تفاضل گل بهتر رتبه دوم را در اختیار دارد.

خاتون بم با وجود دو بازی کمتر نسبت به سه تیم بالای جدول ۱۴ امتیاز کسب کرده و در جایگاه چهارم ایستاده است. سپاهان اصفهان نیز با ۱۳ امتیاز از هفت مسابقه رده پنجم را به خود اختصاص داده و همچنان یک بازی کمتر از تیم‌های بالای جدول انجام داده است.

نتایج بازی‌های هفته هشتم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

*پرسپولیس تهران یک- خاتون بم ۴

*استقلال تهران ۲ - ملوان بندرانزلی صفر

*گل‌گهر سیرجان ۵ - آوا تهران صفر

*سپاهان اصفهان ۲ - ایستا البرز صفر

*پالایش گاز ایلام صفر - وارش نوشهر یک