دو هزار واحد مسکن مهر در همدان بهره برداری می شود

حمیدرضا یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا پایان سال جاری بیش از 50 درصد واحدهای مسکن مهر در استان همدان به متقاضیان آنها تحویل داده خواهد شد.

وی گفت: روند کنونی ساخت مسکن مهر در شهرهای استان و شهر همدان از روند مطلوبی بهره مند است.

حمیدرضا یاری اظهار داشت: مسکن مهر شهر همدان با 78 تعاونی و چهار هزار ششصد و پانزده عضو 52 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی عنوان کرد: در شهرستان ملایر با 19 تعاونی و چهارهزار و دو عضو واجد شرایط، یک هزار و 958 واحد مسکن مهر در حال ساخت است.

یاری با بیان اینکه پروژه های این شهرستان 69 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: در شهرستان نهاوند نیز با پنج تعاونی و 464 عضو، 464 واحد مسکن مهر در حال ساخت است که 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

قائم مقام تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان اضافه کرد: در شهرستان تویسرکان نیز با هفت تعاونی و 731 عضو، 731 واحد در دست ساخت که با پیشرفت فیزیکی 83 درصدی روبروست.

یاری در خصوص شهرهای کبودرآهنگ و بهار نیز گفت: پروژه های شهرستان های کبودرآهنگ با 96 واحد و بهار با 175 واحد به ترتیب از درصد پیشرفت فیزیکی 55 و 73 برخوردارند.

حمیدرضا یاری گفت: متولیان مسکن مهر شهرستان اسدآباد با سه تعاونی و 584 عضو در مدت زمان مطلوب 584 واحد را به متقاضیان تحویل داده است.