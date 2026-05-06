خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدرضا بهرامی‌صفت: بهبود شرایط مسکن در استان همدان یکی از اصلی‌ترین مطالبه‌های عمومی به شمار می‌رود؛ مطالبه‌ای که در سال‌های اخیر با رشد شدید قیمت زمین، افزایش هزینه ساخت و جهش بی‌سابقه اجاره‌بها، به دغدغه روزمره هزاران خانوار تبدیل شده است.

در این میان، نهضت ملی مسکن به‌عنوان مهم‌ترین طرح دولتی برای تأمین مسکن ارزان‌قیمت، به ویژه برای دهک‌های یک تا چهار، در استان همدان نقشی تعیین‌کننده دارد.

از شهر همدان تا شهرستان‌های نهاوند، ملایر، بهار و اسدآباد، پروژه‌های متعدد مسکن ملی در دست اجرا است که بخشی از آن‌ها به مرحله بهره‌برداری نزدیک شده و بخش دیگری نیازمند تأمین اعتبار و تکمیل آورده متقاضیان است.

در دو سال گذشته اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در شهر همدان و شهرستان‌هایی مانند ملایر و نهاوند افزایش داشته و بخش زیادی از درآمد خانوار صرف پرداخت اجاره بها می‌شود. و از طرفی افزایش ودیعه مسکن نیز به این فشار افزوده است. بسیاری از مالکان، مبالغ ودیعه را چندین برابر کرده‌اند.

در چنین شرایطی، ساخت مسکن ارزان و تحویل به‌موقع واحدهای نهضت ملی مسکن، تنها راهکاری است که می‌تواند بخشی از فشار بازار را کاهش دهد و به اقشار کم‌درآمد امکان دستیابی به سرپناهی پایدار را بدهد.

همدان؛ از کوی پرواز تا شهرک‌های جدید، نیاز به عرضه سریع‌تر

در مرکز استان، پروژه‌هایی مانند کوی پرواز، شهرک شهید بهشتی و طرح‌های گروه‌ساخت، ظرفیت بالایی برای عرضه مسکن ارزان ایجاد کرده‌اند. با این حال، تأخیر در تأمین آورده، مشکلات زیرساختی و کندی روند صدور انشعابات در برخی بلوک‌ها باعث شده زمان تحویل واحدها طولانی‌تر از انتظار متقاضیان شود.

کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که تکمیل سریع این پروژه‌ها می‌تواند تعادل تازه‌ای در بازار اجاره مسکن شهر همدان ایجاد کند. هر واحدی که به بازار عرضه می‌شود، نه‌تنها نیاز یک خانواده را برطرف می‌کند، بلکه از شدت رقابت در بازار اجاره نیز می‌کاهد و به کاهش تدریجی قیمت‌ها کمک خواهد کرد.

نهاوند؛ پروژه‌های در آستانه تحویل و امیدواری متقاضیان

در شهرستان نهاوند، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان در مراحل پایانی قرار دارد. پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۵ درصدی این طرح باعث شده بسیاری از متقاضیان پس از سال‌ها انتظار، به تحویل واحدهای خود امیدوار شوند.

به گفته مسئولان، با تکمیل فرایند بانکی و فروش اقساطی، بخش نخست واحدها به زودی تحویل خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند بار قابل توجهی از تقاضای اجاره در این شهرستان را کاهش دهد.

در ملایر، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها به بیش از ۷۰ درصد رسیده و به گفته مدیران اجرایی، با تکمیل آورده متقاضیان و تأمین اعتبارهای جدید، امکان تحویل بخش زیادی از واحدها در سال جاری فراهم خواهد شد.

در شهرستان بهار نیز بازدیدهای مستمر مسئولان محلی و پیگیری متقاضیان باعث شده روند ساخت مسکن ملی در ماه‌های اخیر شتاب بگیرد. بسیاری از بلوک‌ها به مرحله سفت‌کاری نهایی رسیده‌اند و با تکمیل منابع مالی، امکان صدور انتخاب واحد فراهم خواهد شد.

اسدآباد؛ گره‌گشایی از مشکلات اجرایی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

در اسدآباد، تعیین تکلیف اسناد اراضی، تسریع در انعقاد قراردادهای بانکی و اولویت‌بخشی به متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از جمله اقداماتی است که به تقویت روند اجرا کمک کرده است. این حمایت‌ها به خانواده‌هایی که امکان تأمین آورده اولیه را ندارند، فرصت می‌دهد به‌تدریج وارد چرخه ساخت و مالکیت شوند و از اجاره‌نشینی طولانی‌مدت رهایی یابند.

فعال‌سازی انبوه پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سراسر استان همدان، تنها یک طرح عمرانی نیست؛ بلکه اقدامی راهبردی برای بازگرداندن آرامش به بازار مسکن است.

با تکمیل واحدهای رو به پایان در نهاوند و ملایر، پیشرفت طرح‌های میانی در بهار و اسدآباد، و رفع موانع در پروژه‌های شهر همدان، بخش قابل توجهی از نیاز مسکن استان پاسخ داده خواهد شد.

کارشناسان معتقدند که افزایش عرضه واقعی، مهم‌ترین عامل در مهار قیمت مسکن است. هرچه تعداد بیشتری از واحدها وارد بازار شود، سرعت رشد قیمت‌ها کاهش یافته و امکان خانه‌دار شدن برای خانواده‌های کم‌درآمد افزایش پیدا می‌کند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان اظهار کرد: روند اجرای پروژه‌های مسکن در استان همدان بدون وقفه ادامه دارد و با وجود شرایط و محدودیت‌های موجود، فعالیت‌های عمرانی در بخش شهری و روستایی با جدیت دنبال می‌شود.

مسعود رضایی با اشاره به افتتاح واحدهای مسکونی در دهه فجر انقلاب اسلامی افزود: در دهه فجر ۱۴۰۴ تعدادی از واحدهای نهضت ملی مسکن در بخش شهری و روستایی به بهره‌برداری رسید و چند روز پیش نیز با حضور استاندار همدان، یک هزار و ۳۹۷ واحد مسکن روستایی و ۲۱۹ واحد مسکن شهری در قالب گروه‌های ساخت در شهرستان اسدآباد و به نمایندگی از پروژه‌های استان با اعتباری افزون بر ۲.۵ همت افتتاح شد که نشان‌دهنده استمرار جریان ساخت‌وساز و تحقق برنامه‌های دولت در حوزه تأمین مسکن است.

پروژه‌های مسکن در نهاوند، ملایر، بهار و اسدآباد شتاب گرفت

رضایی با بیان اینکه پروژه‌های بنیاد ساخت و گروه‌ساخت در شهرستان‌های نهاوند، ملایر، بهار و اسدآباد با پیشرفت فیزیکی مطلوبی در حال اجرا هستند، بیان کرد: نخستین جلسه شورای مسکن استان در سال جاری در تاریخ ۹ فروردین برگزار شد و در آن تصمیمات مهمی برای تسریع در روند اجرا، کمک به دهک‌های یک تا چهار و تعیین تکلیف پروژه‌های دارای پیشرفت بالا اتخاذ شد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده هدف‌گذاری استان بر این است که در سال جاری بخش قابل توجهی از پروژه‌های موجود به مرحله بهره‌برداری و تحویل به متقاضیان برسد.

رضایی با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته در حوزه زیرساختی بیان کرد: همزمان با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، دستگاه‌های خدمات‌رسان شامل شرکت‌های آب، برق و گاز نیز با هماهنگی مدیریت ارشد استان، اقدامات لازم برای تأمین انشعابات و آماده‌سازی شرایط اسکان را آغاز کرده‌اند تا در زمان تحویل واحدها، مشکل زیرساختی وجود نداشته باشد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وضعیت پروژه‌های شهرستانی پرداخت و گفت: پروژه نهاوند با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۵ درصد در آستانه تکمیل قرار دارد، بخشی از واحدها انتخاب شده و هماهنگی‌های بانکی برای فروش اقساطی در حال انجام است تا تحویل واحدها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

رضایی ادامه داد: همچنین پروژه‌های ۴۵ و ۴۶ واحدی شهرستان نهاوند با سرعت مناسب در حال تکمیل بوده و به‌زودی فراخوان انتخاب واحد آنها صادر خواهد شد.

وی اظهار کرد: پروژه ملایر نیز با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد در حال اجراست و مطابق برنامه، فراخوان تکمیل آورده تا سطح ۸۰ درصد برای آن صادر می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان بیان کرد: در بازدید اخیر از پروژه‌های شهرستان بهار مقرر شده متقاضیان و افرادی که توان مالی بیشتری دارند برای تکمیل آورده و انتخاب واحد اقدام کنند تا واحدهای آماده، سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

تعیین تکلیف موانع اجرایی پروژه‌های مسکن در اسدآباد

رضایی با اشاره به جلسه برگزار شده درخصوص پروزه مسکن شهرستان اسدآباد تصریح کرد: در این جلسه تصمیمات مؤثری برای رفع موانع اجرایی اتخاذ شد که از جمله آن می‌توان به تعیین تکلیف اسناد برخی اراضی، تسریع در انعقاد قرارداد متقاضیان معرفی‌شده توسط بانک‌های ملت و ملی و همچنین اولویت‌بخشی به حدود ۱۰۰ نفر از متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اشاره کرد.

وی در پایان با اشاره به وضعیت تأمین مالی پروژه‌ها گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان خود را موظف می‌داند تمامی آورده‌های مردمی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به عملیات اجرایی و تأمین مصالح تبدیل کند و با مدیریت هزینه‌ها و نظارت مستمر، پروژه‌ها را با کیفیت مطلوب و در زمان‌بندی تعیین‌شده به متقاضیان تحویل دهد.

با توجه به مباحث ذکر شده از سوی مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان می‌توان گفت که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سال جاری سال تعیین‌کننده‌ای برای تکمیل و تحویل بخش قابل توجهی از واحدهای نهضت ملی مسکن در استان خواهد بود که تحقق آن می‌تواند نقش مؤثری در افزایش عرضه، کاهش فشار تقاضا و ایجاد تعادل در بازار مسکن استان همدان ایفا کند.