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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۱۶

توسط دفتر رهبری صورت گرفت:

تذکر جدی نسبت به نقل مطلب منتسب به رهبری خارج از مجاری رسمی

تذکر جدی نسبت به نقل مطلب منتسب به رهبری خارج از مجاری رسمی

روابط عمومی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: اصحاب رسانه و تریبون از نقل و یا انعکاس هرگونه مطلب منتسب به رهبر معظم انقلاب اسلامی و دفتر معظم له، که خارج از مجاری رسمی دفتر مقام معظم رهبری منتشر می شود، به طور جدی خودداری نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

به رغم تذکراتی که تاکنون در جهت ابراز و نشر مطالب منتسب به رهبر معظّم انقلاب اسلامی و دفتر معظمٌ له داده شده، مجدداً با اظهاراتی غیر واقعی و بی اساس در تریبونهای عمومی خصوصاً در زمینه‌ مباحث مهم و حساس مربوط به قانون اساسی مواجه شدیم که مایه تأسف بود.

امید است هم صاحبان تریبون و هم اصحاب رسانه به این مهم توجه کرده و از نقل و یا انعکاس هرگونه مطلب که خارج از مجاری رسمی دفتر مقام معظم رهبری منتشر می شود، بطور جدی خودداری نمایند.

روابط عمومی دفتر مقام معظّم رهبری
90/8/17
 

کد مطلب 1455450

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