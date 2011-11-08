تذکر جدی نسبت به نقل مطلب منتسب به رهبری خارج از مجاری رسمی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

به رغم تذکراتی که تاکنون در جهت ابراز و نشر مطالب منتسب به رهبر معظّم انقلاب اسلامی و دفتر معظمٌ له داده شده، مجدداً با اظهاراتی غیر واقعی و بی اساس در تریبونهای عمومی خصوصاً در زمینه‌ مباحث مهم و حساس مربوط به قانون اساسی مواجه شدیم که مایه تأسف بود.

امید است هم صاحبان تریبون و هم اصحاب رسانه به این مهم توجه کرده و از نقل و یا انعکاس هرگونه مطلب که خارج از مجاری رسمی دفتر مقام معظم رهبری منتشر می شود، بطور جدی خودداری نمایند.

روابط عمومی دفتر مقام معظّم رهبری

90/8/17

