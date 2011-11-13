برلوسکنی رسماً کناره گیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاریهای غربی، پس از تائید استعفای سیلویو برلوسکنی از سوی کاخ ریاست جمهوری ایتالیا مخالفان وی در رم به جشن و پایکوبی پرداختند.

برلوسکنی روز سه‌ شنبه نتوانست رای اکثریت پارلمان این کشور را به دست آورد.

وی پیش از این گفته بود که اگر پارلمان طرح ریاضت اقتصادی را تصویب کند، از مقام خود کناره‌ گیری خواهد کرد.

طرح ریاضت اقتصادی طرحی است که کشورهای اتحادیه اروپا آن را برای برون رفت این کشور از بحران اقتصادی و بدهی شدید ضروری می دانند. بدهی ایتالیا بالغ بر یک تریلیون و نهصد میلیارد یورو است.

با کناره‌گیری برلوسکنی انتظار می‌رود "ماریو مونتی" کمیسر پیشین اتحادیه اروپا برای تشکیل کابینه تازه با گروه‌های سیاسی این کشور وارد مذاکره شود.

برلوسکنی نخستین بار در مارس ۱۹۹۴ با شعار "ایتالیا به پیش بتاز" عهده‌دار سمت نخست‌وزیری ایتالیا شد، اما در نهایت با بالا گرفتن اختلافات میان وی و"اومبرتو بوسی" رهبر حزب لیگ شمالی ایتالیا در ژانویه ۱۹۹۵ مجبور به استعفا شد.

برلوسکنی سپس در سال ۲۰۰۱ سمت پنج‌ ساله نخست‌وزیری را برای بار دوم بر عهده گرفت و پس از آن در سال ۲۰۰۸ و پس از استعفای رومانو پرودی، نخست‌وزیر وقت ایتالیا، به دلیل رکود اقتصادی و بحران تراکم زباله در شهر ناپل ایتالیا، برای بار سوم به مقام نخست‌وزیری رسید.