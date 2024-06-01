ایلان ماسک گرفتن سمت در دولت ترامپ را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، ماسک در واکنش به گزارش های متعدد مبنی برآنکه نامزد احتمالی حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ میلادی می خواهد به او نقش مشاور ویژه را بدهد، یک پست در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و گفت: تاکنون هیچ مذاکراتی درباره نقشی برای من در ریاست جمهوری احتمالی ترامپ انجام نشده است.

نشریه وال استریت ژورنال به نقل از منابع ناشناس اعلام کرد ماسک و رییس جمهور سابق آمریکا درباره نقش وی در دوره دوم ریاست جمهوری احتمالی دونالد ترامپ مذاکره کرده اند. همچنین ماسک درباره برنامه های خود برای سرمایه گذاری در یک پروژه مبتنی بر داده برای جلوگیری از کلاهبرداری از آرا با ترامپ صحبت کرده است.

نشریه سی ان بی سی نیز اعلام کرد نقش مشاوره ای در نظر گرفته شده برای ماسک احتمالا در حوزه اقتصادی یا امنیت مرزی متمرکز است.

ایلان ماسک همچنین در پاسخ به گزارش نشریه بلومبرگ مبنی بر آنکه او درباره رمزارز به ترامپ مشاوره می دهد و اینکه مقامات کمپین انتخاباتی ترامپ درباره دعوت از او برای سخنرانی در کنگره ملی جمهوریخواهان در ماه جولای دعوت کرده اند نیز نوشت: مطمئن هستیم که هیچ وقت درباره رمزارز با ترامپ مذاکره نکرده ام، هرچند به طور کلی من طرفدار اموری هستم که قدرت را از دولت به مردم منتقل می کند و رمزارز نیز چنین ویژگی دارد.