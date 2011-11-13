همایش ملی قرآن پژوهی و طب در بابل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر علمی همایش شفای پایدار پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: ترویج آموزه های دینی و قرآنی برای تقویت و حفظ سلامت افراد، عطرآگین شدن فضای دانشگاه، عینیت بخشیدن به رابط قرآن و علم و خنثی کردن توطئه های دشمنان از جمله اهداف این همایش است.



حجت الاسلام عباس نیکزاد، تعداد مقالات رسیده به دبیرخانه این همایش را حدود 100 مقاله اعلام کرد و اظهار داشت: از این تعداد، 20 مقاله به صورت سخنرانی و 24 مقاله به صورت پوستر ارائه می شود.



وی قرآن و سلامت محیط، قرآن و چالش‌ های علمی جدید در طب، احکام و اخلاق پزشکی و جایگاه طب اسلامی در قرآن، حدیث، عبادت و سلامت را از جمله محورهای این همایش برشمرد.



نیکزاد گفت: قرآن و سلامت فکری و روانی، رحم و شیر مادر در قرآن و روایات، سلامت جسم از دیدگاه قرآن و روایات و قرآن و تغذیه را از دیگر محورهای همایش ملی قرآن پژوهی و طب است.



وی افزود: راههای تقویت امید به آینده از منظر قرآن و روایات، خلقت انسان، رشد و نمو جنین از دیدگاه قرآن و علوم زیستی، انتخاب قتل نفس از دیدگاه اسلام و توکل و سلامت روانی از جمله موضوعاتی بوده که در این همایش مطرح خواهد شد.



نیکزاد از برگزاری دو کارگاه آموزشی متدولوژی تفسیر قرآن کریم و احکام و اخلاق پزشکی در حاشیه این همایش خبر داد و گفت: برگزاری نمایشگاه محصولات قرآنی و فرهنگی و شبی با قرآن از دیگر برنامه های همایش ملی قرآن پژوهی و طب است.



وی افزود: تعدادی از مقالات برتر این همایش دو روزه در نشریه علمی پژوهشی دانشگاه منتشر خواهد شد.