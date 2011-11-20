آنچه باید نوجوانان از شکسپیر بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «شکسپیر؛ زندگی و دوران او» نوشته «کالین اوگسن» و «مارجی بلومبرگ» است که در پنج پرده تنظیم شده است.

این کتاب که مهسا ملک‌مرزبان آن را ترجمه کرده در قالب یک نمایشنامه تنظیم شده است که پرده نخست «سال‌های نخستین، دنیایی پر از شگفتی»، پرده دوم «روزهای عشق و دوری و ازدواج و خانواده»، پرده سوم «زندگی و کار در لندن و ماهیت موفقیت»، پرده چهارم «بازگشت به خانه‌، شکسپیر طبیعتاً برمی‌گردد» و پنجمین پرده کتاب «جای شما در این دنیای پر از شگفتی» نام دارد.

ویلیام شکسپیر، نویسنده انگلیسی در طول عمر خود 40 نمایشنامه نوشت. کمدی‌ها، تراژدی‌ها و نمایشنامه‌های تاریخی او پر از شخصیت‌های جالب توجه است: پادشاه، جیب‌بر، مست، آدمکش و فیلسوف. شکسپیر را بزرگترین نمایشنامه‌نویس تاریخ می‌دانند. امروزه هنوز همنمایشنامه‌های او بیش از هر نمایشنامه دیگری در جهان خوانده و اجرا می‌شود.

این کتاب جلد ششم از مجموعه «علم و ماجرای علمی» است که انتشارات ققنوس برای گروه سنی نوجوان منتشر کرده است و در کنار مطالب کتاب 21 فعالیت و سرگرمی نیز ارائه شده است تا از این طریق راه آشنایی با این نویسنده بزرگ جهان راحت‌تر هموار شود.

کتاب «شکسپیر، زندگی و دوران او» را مهسا ملک‌مرزبان ترجمه کرده و انتشارات ققنوس این کتاب را در 2 هزار نسخه و با قیمت 4500 تومان روانه بازار کتاب کرده است.