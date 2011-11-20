مرحله دوم طرح مطالعاتی توسعه زیارت در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالملکی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای راهبردی زیارت اظهار کرد: هدف از آغاز این طرح مطالعاتی تدوین سند جامع زائر و زیارت و دستیابی به مدل توسعه یافته زیارت است.

عبدالملکی با بیان اینکه بر اساس مطالعات انجام شده در بخش منابع هزینه ای برنامه هایی به صورت مشارکتی با برخی از سازمانها انجام می شود، گفت: برای سازمان تبلیغات اسلامی با 10 برنامه، صدا و سیما هشت برنامه، دبیرخانه طرح مطالعاتی کمی و کیفی زیارت یک برنامه، سازمان اوقاف و امور خیریه 9 برنامه، نیروی انتظامی هشت برنامه و همچنین طرح گسترش حریم حرم جمعا به مبلغ هفت میلیارد و 428 میلیون تومان مصوب و عملیاتی خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: در بخش عمرانی نیز برنامه هایی با مشارکت شهرداری، صدا و سیما، تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و ادارات کل اطلاعات، اوقاف و امور خیریه، راه و ترابری نیز جمعا به مبلغ 48 میلیارد و 200 میلیون تومان مصوب و عملیاتی خواهد شد.

عبدالملکی افزود: به گونه ای برنامه ریزی شده که سهم دولت در اختصاص اعتبار به اجرای پروژه های مربوط به توسعه کمی و کیفی زیارت یک سوم باشد و دو سوم باقیمانده از سازمانها تامین شود.