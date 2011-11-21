جشنواره فاریاب در جنوب کرمان برگزار می شود

محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شهرستان تازه تاسیس فاریاب در جنوب استان کرمان که پیش از این بخشی از شهرستان کهنوج بود دارای پتانسیلهای چشمگیر است که در راستای معرفی آنها قصد داریم جشنواره فاریاب را برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: این جشنواره دوم آذرماه در شهر فاریاب برگزار خواهد شد و محصولات مختلف کشاورزی و معدنی در معرض دید بازدید کنندگان قرار خواهد گرفت.

فرماندار فاریاب گفت: این شهرستان همچنین از صنایع دستی قابل توجهی برخوردار است که باید در معرفی بیشتر آنها توجه شود.

وی اضافه کرد: شهرستان فاریاب قطب تولید ذرت استان کرمان است که سطح زیر کشت معادل 25 هزار هکتار را به خود اختصاص داده است و سالانه 200 هزار تن ذرت در این منطقه برداشت می شود.



وی همچنین از برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی در این جشنواره از جمله شتر سواری، اسب سواری و بازهای سنتی و بومی منطقه خبر داد.