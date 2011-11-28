به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فکور درباره آخرین وضعیت توسعه برخی از میادین نفتی غرب ایران، گفت: توسعه واحد بهره برداری چشمه خوش با هزینه ای بالغ بر 102 میلیارد ریال و 6.2 میلیون یورو در استان ایلام در حال ساخت است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی، تصریح کرد: در واحد بهره برداری چشمه خوش علاوه بر ظرفیت فرآورشی موجود با ساخت مجموع تفکیکی به ظرفیت 35 هزار بشکه در روز و تکمیل سایر مجموعه‌های تفکیک ظرفیت فرآورشی برای دریافت نفت تولیدی تا سقف 180 هزار بشکه در روز ارتقا می‌یابد.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اعلام اینکه در این واحد پروژه جمع آوری و تزریق گاز همراه نفت با هدف جمع آوری 60 میلیون فوت مکعب در روز در حال اجرا است، اظهار داشت: هزینه سرمایه‌گذاری این طرح حدود 272 میلیارد ریال و 53 میلیون یورو برآورد می شود.

وی میزان پیشرفت اجرایی پروژه جمع آوری و تزریق گاز همراه نفت میدان چشمه خوش را 78 درصد عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود این طرح تا پایان امسال در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در صورت تکمیل پروژه توسعه واحد بهره برداری چشمه خوش و رسیدن به سقف تولید از میادین نفتی میزان گازهای همراه تا 115 میلیون فوت مکعب در روز افزایش می‌یابد، بیان کرد: این گاز پس از ارسال به ایستگاه‌های جمع آوری گاز به سمت کارخانه گاز و گازمایع 3100 ارسال خواهد شد.

به گفته فکور در طرح توسعه این میدان نفتی اجرای پروژه تاسیسات سرچاهی، خطوط جریانی انتقال، خطوط لوله جریانی، 4 حلقه چاه جدید و 2 حلقه چاه تزریقی با 95 درصد پیشرفت با هزینه 49 میلیارد ریال و 7.4 میلیون یورو در حال اتمام است.

وی درباره پروژه احداث واحد بهره برداری و نمک زدائی دهلران هم، توضیح داد: این واحد با هدف فرآورش، شیرین سازی نفت تولیدی از میادین دهلران و دانان و نمک زدائی با ظرفیت 55 هزار بشکه در روز در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی در پایان با تاکید بر اینکه راه اندازی این طرح امکان افزایش تولید نفت نمکی میدان دهلران تا سقف 20 هزار بشکه در روز محقق می کند، خاطر نشان کرد: این پروژه با هزینه 330 میلیارد ریال و 67 درصد پیشرفت در حال اجرا است.

به گزارش مهر، در حال حاضر توسعه میادین نفتی غرب ایران در 4 استان کرمانشاه، ایلام، لرستان و بخشهای شمالی استان خوزستان متمرکز بوده که در حال حاضر ظرفیت تولید نفت در این مناطق حدود 165 هزار بشکه در روز است.

هم اکنون در استان ایلام میدان گازی تنگ بیجار و میادین نفتی پایدار غرب، چشمه خوش، دهلران، دانان، سمند، شاخ ، بانکول، کبیرکوه، هلیلان، دالپری، آذر، چنگوله و میادین بابا قیر و نفت شهر در کرمانشاه واقع هستند، در استان لرستان هم میادین نفتی سرکان، ماله کوه، ویزنهار و هالوش قرار دارند.