سالروز شهادت شهید محمد ناصر ناصری روز شهدای دیپلمات نامگذاری شود 

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی شنبه شب در بیست و هشتمین سالگرد شهادت مجاهد بدون مرز سرلشکر پاسدار شهید حاج محمد ناصر ناصری که در محل اجتماعات شبانه مردم بیرجند در میدان اجتماعات شهید رییسی برگزار شد، اظهار کرد: سال جاری بناست دومین کنگره شهدای خراسان جنوبی با محوریت گرامیداشت ۲ هزار و ۴۰۰ شهید استان برگزار شود و امیدواریم بتوانیم در این مسیر ادای دینی شایسته به مقام شهدا داشته باشیم.
وی با اشاره به شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان افزود: در جریان این حوادث، شخصیتهای برجستهای در خراسان جنوبی همچون سرلشکر کاظمی و دیگر شهدای عزیز به درجه رفیع شهادت نائل آمدند که هر یک سرمایهای ارزشمند برای انقلاب اسلامی بودند.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه این استان از نظر جغرافیایی فاصله زیادی با مناطق عملیاتی دارد، ادامه داد: خراسان جنوبی از نظر جمعیتی نیز در زمره استانهای کمجمعیت کشور قرار دارد، اما تقدیم بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ شهید نشاندهنده عمق تدین، دینداری، ولایتمداری و روحیه شهیدپروری مردم این استان است.
هاشمی خاطرنشان کرد: مردم خراسان جنوبی بار دیگر در مراسم تشییع، وداع و تدفین شهدای اخیر و رهبر شهید وفاداری خود به انقلاب و شهدا را به اثبات رساندند و همانطور که در مشهد مقدس و تهران نیز اعلام شد، مردم استان در برگزاری این مراسمها سنگ تمام گذاشتند.
وی با اشاره به فعالیت موکبهای خراسان جنوبی گفت: بیش از ۳۶۰ موکب در سطح استان و مشهد مقدس برای خدمترسانی به زائران و دلدادگان امام رضا(ع) و شرکتکنندگان در مراسم تشییع برپا شد که این حضور گسترده، جلوه دیگری از ارادت مردم استان به اهلبیت(ع) و شهدا بود.
استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به حضور در موکبهای استان در کاظمین در ایام اربعین گفت: در کمتر از ۴۸ ساعت توفیق زیارت و سرکشی از موکبهای خراسان جنوبی در کاظمین را داشتم و در آنجا نیز نام و ظرفیت مردم خراسان جنوبی به معنای واقعی درخشید.
هاشمی با تأکید بر اینکه شهیدپروری ریشه در فرهنگ دینی و مکتبی مردم استان دارد، افزود: اگر علاقهمندی به مکتب امام حسین(ع) و فرهنگ ایثار و شهادت در میان مردم وجود نداشت، شهیدانی همچون سرلشکر ناصری و دیگر شهدای والامقام در دامان مادران این سرزمین پرورش نمییافتند.
وی با اشاره به استمرار حضور مردم در برنامههای گرامیداشت شهدا گفت: حضور بیش از ۱۶۰ شب مردم در میادین و خیابانها نشاندهنده علاقهمندی و دلدادگی آنان به نظام و انقلاب اسلامی است.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه خاطرات و روایتهای ارزشمندی درباره شخصیت شهید ناصری شنیده شده است، اظهار کرد: هرچند توفیق حضور و همراهی نزدیک با این شهید عزیز را نداشتم، اما بر اساس آنچه از ایشان شنیدهایم، شهید ناصری انسانی شجاع، متدین و دیندار بود و شهادت، شایسته چنین شخصیتهایی است.
هاشمی گفت: من در همینجا هم یاد خاطره سرلشکر عزیزمان شهید ناصری و شهید صارمی و عزیزانی که در ۱۷ مردادماه به شهادت رسیدن را گرامی می داریم.
وی افزود: چه زیباست در کنار اینکه ۱۷ مرداد به مناسبت شهادت شهید صارمی روز خبرنگار نامیده می شود به یاد شهادت شهید ناصری نیز روز شهدای دیپلمات نامگذاری بشود.
هاشمی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان مراسم و دستگاههای مختلف گفت: امیدواریم بتوانیم با همکاری خانواده معظم شهدا، بهویژه خانواده شهید سرلشکر ناصری، اقدامی ماندگار برای معرفی و بزرگداشت این شهید عزیز و همه شهدای استان انجام دهیم.
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