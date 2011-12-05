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۱۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۰

به همت رایزنی فرهنگی

مراسم شب سوگواری تاسوعای حسینی در مالزی برگزار شد

مراسم شب سوگواری تاسوعای حسینی در مالزی برگزار شد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: ایرانیان مقیم مالزی در شب تاسوعای حسینی با برپایی مراسم عزاداری و سوگواری در عزای ابا عبدالله الحسین (ع) و یارانش اشک ماتم ریختند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور اقشار مختلف ایرانیان مقیم مالزی در کوالالامپور برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین "سید مهدی حسینی" ضمن تشریح فلسفه قیام عاشورا، جنبه های مختلف شخصیت والای حضرت ابوالفضل العباس (ع) را برای عزاداران حسینی تشریح کرد.

در پایان این مراسم که به همت رایزنی فرهنگی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی برپا شد، عاشقان امامت و ولایت به نوحه خوانی و سینه زنی پرداختند و در سوگ سالار شهیدان و یاران با وفایش اشک ماتم ریختند.

مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع)، شب عاشورا، ظهر عاشورا و شام غریبان در مجتمع گالاکسی امپنگ کوالالامپور برگزار خواهد شد و مداح اهل بیت مهدی صفری عزاداران را به فیض خواهد رساند.

همچنین ایرانیان مقیم مالزی در دیگر شهرهای این کشور در عزا و ماتم شهدای کربلا مراسم عزاداری و سوگواری برپا کرده اند.

کد مطلب 1477030

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