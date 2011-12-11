تعویق سفر رئیس جمهور به اردبیل/ جاده اردبیل سرچم آماده افتتاح

سید حسین صابری روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمان دقیق افتتاح جاده اردبیل – سرچم 21 آذر ماه تعیین شده بود، اما ظاهرا برنامه خاصی برای رئیس جمهور پیش آمده و این افتتاح چند روز به تاخیر افتاد.

وی با بیان اینکه سفر رئیس جمهور به اردبیل چند روز قبل اطلاع رسانی خواهد شد، اضافه کرد: سفر رئیس جمهور به اردبیل برای افتتاح جاده اردبیل – سرچم همانند سفر چهارم هیئت دولت به اردبیل نخواهد بود و اطلاع رسانیهای لازم قبل از سفر انجام می شود.

سفر هیئت دولت به استان اردبیل در آغاز سفرهای دور چهارم 12 ساعت قبل از سفر اطلاع رسانی شد که قابل پیش بینی نبود.

استاندار اردبیل عدم اطلاع رسانی قبل از سفر چهارم دولت را حسن بزرگی برشمرد و افزود: در این سفر بدون اینکه ادارات تعطیلی شود مردم حضور پررنگی در استقبال از هیئت دولت داشتند و این در حالی بود که به دلیل تعطیلی مدارس دانش آموزان در این استقبال حضور نداشتند.

صابری اصلی ترین پروژه افتتاحی رئیس جمهور در این سفر را افتتاح پروژه جاده اردبیل - سرچم بیان کرد و یادآور شد: در این سفر که در هفته آینده انجام می شود، علاوه بر افتتاح این پروژه، تعدادی از طرحهای مسکن مهر در سطح استان افتتاح و بهره برداری خواهد رسید.