جمعیت خراسان شمالی 836 هزار نفر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قلی زاده عصر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: بر اساس نتایج مقدماتی آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 90 نسبت شیب کل جمعیت کشور از حوزه روستایی به حوزه شهری تغییر کرده که خراسان شمالی نیز متاثر از این شرایط است.

وی تصریح کرد: بر اساس این آمار، جمعیت استان 836 هزار و 489 نفر است که 428 هزار و 49 نفر جمعیت شهری و 408 هزار و 440 نفر جمعیت روستایی هستند.

وی عنوان کرد: بر اساس این آمار، جمعیت شهرستان بجنورد 354 هزار و 15 نفر، جمعیت شهرستان اسفراین 121 هزار و 717 نفر، جمعیت شهرستان جاجرم 36 هزار و 156 نفر، جمعیت شهرستان شیروان 147 هزار و 931 نفر، جمعیت شهرستان فاروج 50 هزار و 792 نفر، جمعیت شهرستان مانه و سملقان 101 هزار و 748 نفر، جمعیت شهرستان گرمه نیز 22 هزار و 130 نفر است.

این مسئول افزود: بر اساس این آمار، شمار خانوارهای استان 232 هزار و 603 خانوار اعلام شده که رشد جمعیتی خانواده های استان 3.60 درصد است.

وی گفت: این در حالی است که در آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 85 رشد جمعیتی هر خانواده در استان 4.6 درصد بوده است.

علاوه بر این، وی در خصوص نسبت جنسیتی استان عنوان کرد: این نسبت در استان به ازای هر 100 زن 99.65 مرد اعلام شده، این در حالی است که نسبت جنسیتی در سطح کشور به ازای هر 100 زن 103 مرد اعلام شده است.

قلی زاده در ادامه با بیان اینکه بر اساس این آمار، تغییر شیب رشد جمعیتی شهری استان 51.17 درصد است، اعلام کرد: دو شهرستان بجنورد و مانه وسملقان از بیشترین رشد جمعیت شهری و دو شهرستان شیروان و اسفراین از کمترین رشد جمعیت شهری برخوردار هستند.

وی افزود: رشد جمعیت شهرستان بجنورد 1.51 درصد و رشد جمعیت شهرستان مانه و سملقان نیز 1.26 درصد است.

وی همچنین با بیان اینکه مبتنی بر آمار اعلام شده، خراسان شمالی هنوز بیشترین میزان جمعیت روستایی در کشور را دارا است، گفت: تغییر شیب رشد جمعیت روستایی استان 48.83 درصد بوده است.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان شمالی یادآور شد: بیشترین جمعیت روستایی استان با 72.58 درصد در شهرستان مانه و سملقان ساکن هستند.

وی افزود: آمار غائبان سرشماری نفوس و مسکن سال 90 در استان 17 صدم درصد بوده است.