خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان لرستان، باتکیهبر ظرفیتهای آموزشی و تلاش بیوقفه مدیران و دستاندرکاران حوزه آموزش، امسال نیز در آستانه پروژه مهر، آمادگی کامل خود را برای بازگشایی مدارس و استقبال از دانشآموزان کرده است.
با اجرای گسترده طرحهای نوسازی، تجهیز کلاسها و بهبود زیرساختهای آموزشی در شهرها و مناطق روستایی، این استان میکوشد تا فضایی امن، پویا و بانشاط را برای تحصیل فرزندان این دیار فراهم کند.
مدارس آماده میزبانی از دانشآموزان لرستانی
سید عیسی سهرابی مدیرکل آموزشوپرورش لرستان در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یک «پروژه» ملی، تحت عنوان پروژه «مهر» باهدف بازگشایی مطلوب مدارس را در آستانه بازگشایی مدارس خواهیم داشت، اظهار داشت: فعالیت این پروژه از ابتدای تابستان آغاز میشود.
وی با اشاره به ایجاد ستاد پروژه «مهر» در قالب هشت کارگروه در استان خبر داد و عنوان کرد: نقطه ثقل بازگشایی مدارس، در مدرسه است و مهمترین عنصر دراینرابطه مدیر مدرسه است.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان در ادامه سخنان خود از برگزاری سه مانور بازگشایی مدارس در سطح استان خبر داد و گفت: این مانور بازگشایی بهصورت میانگین در سطح ۳۰ درصد از مدارس استان اجرا شده است.
سهرابی، بیان داشت: این اطمینان را میدهم به مردم شریف استان که امسال «مهر» باکیفیتتری خواهیم داشت.
هیچ کلاس بدون معلمی نخواهیم داشت
وی با تأکید بر اینکه هیچ معلم بدون ابلاغی نخواهیم داشت، افزود: هیچ کلاس بدون معلمی هم نخواهیم داشت. هیچ دانشآموز بدون کتابی هم نخواهیم داشت.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با بیان اینکه مدارس بهصورت حضوری فعالیت خواهند داشت و برنامهریزیها مبتنی بر حضوری بودن و شرایط عادی خواهد بود، ادامه داد: این سیاست کلی دولت است که حتماً آموزشها بهصورت حضوری باشند. البته ما سناریوهای جایگزین را هم پیشبینی کردهایم. هم بهصورت ترکیبی و هم بهصورت مجازی.
سهرابی، تأکید کرد: اما اولویت ۱۰۰ درصدی ما در سطح کشور، آموزشها بهصورت حضوری است.
ثبتنامها بر اساس محدوده جغرافیایی است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کارویژهای که ما در سطح استان طی سال گذشته انجام دادیم و مورد تقدیر هم در سطح ملی قرار گرفت، راهاندازی «تلویزیون اینترنتی» برای پیشبینی شرایط خاص بود، ادامه داد: اگر دانشآموز امکان حضور در کلاس درس به هر دلیلی را نداشته باشد، با مراجعه به سامانه این «تلویزیون اینترنتی» آموزشهای لازم را دریافت کند.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع ثبتنام دانشآموزان لرستانی، گفت: ما در دوره ابتدایی و متوسطه اول چالش آنچنانی نداریم، در روستاها نیز مشکی بابت عدم دسترسی نداریم.
سهرابی با بیان اینکه ثبتنامها نیز بر اساس محدوده جغرافیایی است، چون ما بهاندازه کافی مدرسه در همه محدودههای جغرافیایی داریم، عنوان کرد: ثبتنام در متوسطه دوم مقداری متفاوت است، در این مقطع ما هم تکلیف قانونی داریم، بر اساس برنامه هفتم توسعه ما باید ۵۰ درصد از دانشآموزان باید در رشتههای فنی و مهارتی ثبتنام کنند.
وی بیان داشت: ما الان پایینتر از میانگین کشور هستیم، در لرستان این عدد حدود ۳۷ درصد است.
هدایت تحصیلی دانشآموزان بر اساس شاخصها
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با تأکید بر اینکه این فاصله ۳۷ تا ۵۰ تا پایان برنامه هفتم توسعه باید پُر شود، عنوان کرد: بین رشتههای نظری باز همین چالش را داریم، امروز دانشآموزان و خانوادهها بیشتر گرایش به رشته تجربی دارند.
سهرابی، ادامه داد: بر اساس مدل هدایت تحصیلی، دانشآموزان بر اساس یک سری شاخصها به سمت رشتههایی هدایت میشوند، دراینرابطه یک سری مسائل فرهنگی وجود دارد، خانواده و دانشآموز علیرغم اینکه برگه هدایت تحصیلی دانشآموز را بهنوعی به سمت فرضاً فنی، ولی میگویند میخواهیم رشته تجربی را انتخاب کنیم.
وی بیان داشت: یکی از دلایل اصلی پایینبودن میانگین نمرات هم همین است، وقتی مقایسه میکنیم استانهایی که میانگین نمرات بالاتری دارند معمولاً درصد دانشآموزان مشغول به تحصیل در فنی و مهارتیشان همبالاتر است.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، تأکید کرد: ما داریم تلاش میکنیم هم دغدغه دانشآموزان و خانوادهها را در نظر بگیریم و هم اینکه تکالیف قانونی خود را انجام دهیم.
نظارت آموزشوپرورش بر سرویس مدارس
سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود به با اشاره به موضوع سرویس دانشآموزان، تصریح کرد: اگر دانشآموز بر اساس محدوده جغرافیایی ثبتنام شود، عملاً یا نیازی به سرویس ندارد و یا خیلی کم.
وی ادامه داد: بااینوجود بر اساس دستورالعمل، آموزشوپرورش متولی سرویس مدارس نیست، بلکه وزارت کشور متولی است، سازمان حملونقل در شهرها و دهیاریها در روستاها این وظیفه را بر عهده دارند، ما هم همکار هستیم و نظارت میکنیم.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، بیان داشت: سامانهای تحت عنوان «سپند» دراینرابطه توسط وزارت کشور راهاندازی شده است، اگر خانوادهها بچهها را در این سامانه ثبتنام کنند، ما وظیفه نظارتی خود را بهتر میتوانیم انجام دهیم.
سهرابی، یادآور شد: امسال ما هم بهصورت سامانهای و هم بهصورت دستی این نظارت را انجام میدهیم، حتی تعیین نرخ هم دست ما نیست.
مدرسه غیردولتی باید کیفیت بالاتری از مدارس دولتی داشته باشد
وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد شهریه مدارس غیردولتی، گفت: ما در این زمینه با یک عقبماندگی مزمن روبرو هستیم، در مقایسه با سایر استانها نرخ شهریه در استان ما پایینتر است.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با تأکید بر اینکه در سامانهای که تعیین شده، مؤسس این مدارس بر اساس یک سری مؤلفهها «خودارزیابی» میکند، افزود: در ادامه در سطح منطقهای و همچنین در شورای نظارت استان هم مجدد این «خودارزیابی» مجدد ارزیابی میشود.
سهرابی، افزود: مدرسه غیردولتی باید کیفیت بالاتری از مدارس دولتی داشته باشد، چون خانواده آنجا دارد هزینه میکند و انتظار کار باکیفیتتر دارد.
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