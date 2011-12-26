برندگان مسابقه «عمه سادات» در استان سمنان مشخص شدند

فهیمه کریمیان در گفتگو با مهر افزود: این مسابقه به مناسبت دهه کرامت و روز دختر در سطح استان برگزار شد.

وی با بیان اینکه 263 نفر در مسابقه«عمه سادات» شرکت کردند اظهار داشت: به 10 نفر از کسانی که به سوالات پاسخ صحیح داده بودند جوایزی از قبیل کمک هزینه سفر زیارتی به شهر مقدس قم، لوازم خانگی و پتو اهداء می شود.

کریمیان ترویج فرهنگ کتابخوانی و آشنا شدن با زندگینامه حضرت معصومه(س) را از مهم ترین اهداف برگزاری این مسابقه عنوان کرد.

مطهره تقوی و کلثوم صداقتی از دامغان، شقایق جندقی از گرمسار، فاطمه تقوی نیا از سمنان، مرتضی عصمتی، طاهره رحیمی و مریم وکیلی از شاهرود، سمیرا کریمی از بیارجمند، فاطمه وزیری از میامی و زینب محبوبی از مهدی شهر اسامی برندگان مسابقه« عمه سادات» هستند.