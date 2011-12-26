سرقت و ضرب و جرح بیشترین آمار پرونده های قضایی سال 90

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شهریاری صبح دوشنبه در نخستین همایش آمار جنایی که در مجتمع دشت بهشت تهران برگزار شد با بیان اینکه این مرکز 9 ماه است که بحث جمع آوری آمار (سامانه آماری سجا) را آغاز کرده است گفت: طراحی این سامانه تمام شده و اجرای پایلوت آن هم با موفقیت به اتمام رسیده و منتظر هستیم تا رئیس قوه قضائیه آن را رسما افتتاح کند.

وی افزود: این سامانه (سجا) یا همان سامانه جامع آماری محصولات CMS را جدا کرده و در اختیار مدیران و کارشناسان مربوطه قرار می دهد. در فاز اول سجا پنج داشبورد تعریف شده است که به صورت آن لاین روبروی مدیران قرار دارد.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه اظهار داشت: در داشبوردهای تعریف شده تعدادپرونده ها، اتهامات، ورودی و خروجی پرونده ها و حتی مقایسه جرائم و پرونده در روز و ماه و سال قابل ارائه است.

حجت الاسلام شهریاری با به تصویر کشیدن خدمات این سامانه به وسیله ویدئو پروژکشن به حضار گفت: به عنوان نمونه با فشار دادن چند کلیک می توانیم آمار 6 ماهه سال جاری را مشاهده کنیم که نشان می دهد سرقت، ضرب و جرح، ایجاد صدمه، توهین، نگهداری مواد مخدر، استعمال مخدر، تهدید، تخریب، صدور چک بلامحل و حمل مواد مخدر 10 جرم اول کشور هستند.

وی افزود: بر اساس یکی از این داشبوردها می توان مشاهده کرد که تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس بیشترین حجم پرونده ها و خراسان جنوبی کمترین حجم پرونده ها را به خود اختصاص داده اند که با این آمار می توان در توزیع قضات علمی تر اقدام کرد.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: یکی دیگر از داشبوردها مربوط به پرونده های موجود در دادسراها است که در 6 ماهه نخست سال جاری یک میلیون و 550 هزار و 680 پرونده وارد شده و یک میلیون و 489 هزار و 107 پرونده خارج شده و تنها 389 هزار و 965 پرونده مانده است.

حجت الاسلام شهریاری گفت: در داشبورد دیگر زمان رسیدگی به پرونده ها بر اساس استان و شهر و بر اساس تاریخ تعریف شده که به عنوان نمونه متوسط رسیدگی به پرونده در موضوع خسارت 114 روز و در نفقه 83 روز است.

این مقام مسئول قوه قضائیه گفت: با بهره برداری از این سامانه آمار مورد نیاز معاونت پیشگیری از وقوع جرم تامین می شود.