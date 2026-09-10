به گزارش خبرنگار مهر، دمای هوا در نقاط مختلف گلستان بر اساس گزارش ایستگاههای هواشناسی استان در روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵، بین ۱۹ تا ۳۱ درجه سلسیوس در نوسان بوده است.
بر اساس این گزارش، اینچهبرون با بیشینه دمای ۳۱ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان ثبت شد و پس از آن گرگان و آققلا با ۲۹ درجه و گنبدکاووس، چاتال و هاشمآباد با ۲۸ درجه در ردههای بعدی قرار گرفتند.
در مقابل، علیآباد با کمینه دمای ۲۰ درجه سلسیوس خنکترین شهرستان استان گزارش شد. پارک ملی گلستان و چاتال نیز با کمینه دمای ۲۰ درجه در میان مناطق خنک استان قرار داشتند.
دمای هوای گرگان نیز در این مدت بین ۲۲ تا ۲۹ درجه سلسیوس ثبت شده است.
همچنین کمینه و بیشینه دمای ثبتشده در برخی نقاط استان شامل مراوهتپه ۱۹ تا ۲۶، کلاله ۲۱ تا ۲۷، مینودشت ۲۱ تا ۲۴، بندرترکمن ۲۲ تا ۲۸، بندرگز ۲۲ تا ۲۷ و کارکنده ۲۲ تا ۲۸ درجه سلسیوس بوده است.
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