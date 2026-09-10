صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین پیش‌بینی هوا و وضعیت جوی کشور، گفت: طی پنج روز آینده در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بارش پراکنده و گاهی همراه با رعدوبرق ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در ارتفاعات جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان نیز طی ساعات بعدازظهر افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: امروز (پنجشنبه، ۱۹ شهریور) بارش باران در مناطقی از استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات سمنان و ارتفاعات شرق تهران ادامه دارد.

وی یادآور شد: همچنین در ساعات بعدازظهر امروز در مناطقی از خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات شرق هرمزگان، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.

ضیائیان با اشاره به وضعیت جوی روز جمعه، گفت: فردا (جمعه، ۲۰ شهریور) در ساعات بعدازظهر در شمال آذربایجان غربی، برخی مناطق آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال مرکزی، قم، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات سمنان و ارتفاعات جنوب کرمان، رگبار پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد موقتی پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: روز شنبه (21 شهریور) با عبور موج بارشی از شمال غرب کشور، در شمال غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز غربی و مرکزی بارش رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: یکشنبه (۲۲ شهریورماه) این وضعیت علاوه بر مناطق فوق برای ارتفاعات سمنان و مناطقی از خراسان شمالی و دوشنبه (۲۳ شهریورماه) برای سواحل دریای خزر و ارتفاعات سمنان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین در ساعات بعدازظهر روزهای شنبه و یکشنبه در ارتفاعات شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان، افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

ضیائیان تأکید کرد: امروز در مناطقی از شرق، شمال شرق، جنوب و جنوب غرب، روزهای جمعه و شنبه در شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز و روز یکشنبه در غرب، جنوب غرب، مرکز و شرق کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

این مقام مقام مسئول سازمان هواشناسی ادامه داد: آسمان تهران امروز (۱۹ شهریور) صاف خواهد بود و در بعدازظهر افزایش باد و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. حداکثر و حداقل دمای تهران نیز به ۳۳ و ۲۳ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

هشدار نارنجی هواشناسی برای ۳ استان

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار نارنجی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی، گفت: امروز (۱۹ شهریور) در استان گلستان، شرق مازندران و ارتفاعات سمنان، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد، بارش تگرگ مورد انتظار است.

وی تاکید کرد: از این رو احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید و وقوع صاعقه وجود دارد.

ضیائیان عنوان کرد: همچنین احتمال وزش باد شدید موقتی، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی وجود دارد.

هشدار زرد هواشناسی برای تداوم بارش‌ها در ۱۸ استان تا یکشنبه

وی با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی نسبت به تداوم فعالیت سامانه‌های بارشی، ادامه داد: براساس این هشدار، امروز (۱۹ شهریور) در اردبیل، نوار شرقی آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، ارتفاعات استان‌های زنجان، تهران، قزوین و سمنان، جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب کرمان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک و در نقاط مستعد بارش تگرگ مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: این شرایط جوی فردا (جمعه، ۲۰ شهریور) در شمال آذربایجان غربی، شمال و شرق آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، ارتفاعات استان‌های البرز، زنجان، قزوین، سمنان و تهران، جنوب سیستان و بلوچستان و شرق و شمال هرمزگان رخ خواهد داد.

وی یادآور شد: روز شنبه (۲۱ شهریور) آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال استان‌های همدان و مرکزی، جنوب و جنوب غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان و ارتفاعات سمنان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط جوی روز یکشنبه (۲۲ شهریور) در شمال و غرب آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، گلستان، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان، جنوب و جنوب غرب کرمان و شرق و شمال هرمزگان دور از انتظار نیست.