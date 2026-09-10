چالش جایگزینی «نوید» برای حمید صفت؛ «سلمان فارسی» به پخش نزدیک شد

خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی میپردازد. همچنین در این بسته، نیمنگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاهترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.
امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور میتوانید با شماره ۲۵۵ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.
چهره هفته؛ حمید صفت
حمید صفت این روزها با چالشی جدید بر صحنه تئاتر مواجه شده است. نخستین تجربه او در بازیگری با سریال «هفت سر اژدها» رقم خورد؛ حضوری که اگرچه امکان دیدهشدن او را در قاب تلویزیون فراهم کرد، اما این سریال در مجموع نتوانست ارتباط چندانی با مخاطبان برقرار کند و حضور صفت نیز آنگونه که انتظار میرفت مورد توجه قرار نگرفت.
صفت در دومین تجربه بازیگری خود، این بار در شبکه نمایش خانگی و با سریال «بامداد خمار»، فرصت متفاوتی برای دیدهشدن پیدا کرد. همکاری با نرگس آبیار باعث شد او در موقعیتی قرار بگیرد که امکان بیشتری برای نمایش تواناییهایش داشته باشد. صفت در این سریال نسبت به تجربه نخست، بازی ویژهتری ارائه کرد و توانست نشان دهد حضورش در عرصه بازیگری صرفاً متکی بر شهرت و پیشینهاش در موسیقی نیست.
«بامداد خمار» از این منظر برای صفت یک نقطه عطف محسوب میشود؛ چرا که او توانست فاصلهای میان تصویر شناختهشدهاش به عنوان خواننده و تجربه تازهاش به عنوان بازیگر ایجاد کند. البته هنوز برای قضاوت درباره مسیر بازیگری او زود است و باید دید آیا این پیشرفت میتواند در نقشها و تجربههای بعدی نیز تداوم پیدا کند یا نه.
حالا صفت در تجربهای تازه، راهی صحنه تئاتر شده و به عنوان جایگزین نوید محمدزاده در ارکستر-نمایش «آرش» انتخاب شده است؛ انتخابی که طبیعتاً با ریسک همراه است. صفت در تئاتر دیگر تنها با دوربین و قاب تلویزیون یا نمایش خانگی مواجه نیست؛ صحنه، بازی زنده و واکنش مستقیم تماشاگر را پیش روی او قرار میدهد. حال باید دید او میتواند از این فرصت برای تثبیت خود به عنوان بازیگری جدی استفاده کند یا «آرش» صرفاً تجربهای دیگر در مسیر کوتاه بازیگری او خواهد بود.
توقیف هفته؛ شفرونی و برنامه میرمیرانی
توقف برنامههای جدیدی مانند «روشن» با اجرای علی میرمیرانی و «شفرونی» بار دیگر موضوع مجوز برنامههای شبکه نمایش خانگی و نحوه نظارت ساترا را به میان آورده است. در خبرهای منتشرشده، نداشتن مجوز به عنوان یکی از دلایل توقف این برنامهها مطرح شده است.
با این حال، درباره «شفرونی» روایت متفاوتی از سوی تهیهکننده برنامه مطرح شده است. حسین ربانی اعلام کرده است که «شفرونی» هم مجوز تولید و هم مجوز انتشار داشته و برای پخش هر قسمت نیز اصلاحیههای ساترا را دریافت و اعمال کرده است.
همین تفاوت در روایتها، پرسشهایی درباره روند صدور مجوز و دلایل توقف برنامه ایجاد میکند.
حالا باید دید واکنش بعدی ساترا در پی سخنان تهیه کننده چیست. واکنشی که میتواند مشخص کند مسئله «شفرونی» دقیقاً به چه موضوعی مربوط بوده و وضعیت مجوز این برنامه و دیگر تولیدات جدید شبکه نمایش خانگی چگونه تعریف میشود.
خلا هفته؛ جای خالی برنامههای سینمایی
۲۱ شهریور، روز ملی سینماست و امسال نیز برنامههایی برای گرامیداشت این روز در حوزه سینما و حتی پخش فیلمهای سینمایی تدارک دیده شده است؛ از نیمبها شدن بلیت سینماها تا رویدادهایی که در حوزه سینما برگزار میشود.
اما در تلویزیون، آنچه بیش از هر چیز به چشم میآید، نبود یک برنامه سینمایی جریانساز و جدی است؛ برنامهای که بتواند درباره فیلمها، سینماگران و مسائل روز سینمای ایران گفتگو کند و در این مناسبت، بهانهای برای شکلگیری یک بحث عمومی درباره سینما باشد.
این غیبت زمانی بیشتر به چشم میآید که تلویزیون همچنان یکی از مهمترین رسانههای عمومی کشور است و برنامه سینمایی میتواند درباره خود سینما، حاشیهها، چالشها، اقتصاد، مخاطب و مسیر آینده آن حرف بزند.
روز سینما شاید بهترین بهانه برای بازنگری در این خلأ باشد؛ بهخصوص در شرایطی که سینمای ایران بیش از همیشه به گفتگو، نقد و تحلیل رسانهای نیاز دارد. سؤال اینجاست که چرا تلویزیون در چنین مناسبتی، برنامهای مشخص برای سینما ندارد و قرار است مخاطب علاقهمند به سینما، این بحث را در کدام قاب دنبال کند؟
برنامه هایی چون «هفت» و «نقد سینما» زمانی رو آنتن بودند اما این روزها هیچ خبری از هیچ یک نیست.
تیزر هفته؛ اولین ویدئوها از سلمان فارسی
این هفته تیزری هم از سریال «سلمان فارسی» در فضای مجازی پخش شد که مخاطب را در جریان روند تولید این سریال و فضای کلی صحنه ها، دکور، گریم، طراحی لباس و … قرار داد.
سریال «سلمان فارسی» به کارگردانی داوود میرباقری و تهیه کنندگی حسین طاهری ساخته می شود و چند سالی است تولید این پروژه عظیم آغاز شده است.
قرار بود امسال تابستان این سریال به صورت هفتگی روی آنتن برود که جنگ مانع از ادامه کار گروه تولید شد و پخش هم به تعویق افتاد.
با این حال مدتی پیش و در اواخر تیر میرباقری کارگردان مجموعه «سلمان فارسی» با اشاره به روند تولید مجموعه عنوان کرده بود: «این روزها گروه مشغول ضبط فصل مربوط به ایران باستان است و زمان زیادی تا پایان فیلمبرداری این بخش باقی نمانده است. تاکنون حدود ۶۰ درصد از کل پروژه به پایان رسیده و ۶۰ قسمت نیز برای پخش آماده شده است.»
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