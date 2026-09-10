کشف ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمیچگنی شامگاه پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با مخلان اقتصادی و جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال، مأموران پلیس آگاهی پلدختر با اقدامات اطلاعاتی، یک واحد مسکونی را که به محل نگهداری و استفاده از دستگاههای استخراج رمزارز تبدیل شده بود، شناسایی کردند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و با همراهی کارشناسان شرکت توزیع برق، از محل بازرسی کرده و پنج دستگاه ماینر قاچاق و غیرمجاز را کشف کردند.
فرمانده انتظامی پلدختر ارزش دستگاههای مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: دراینرابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ کرمیچگنی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با فعالیتهای غیرمجاز استخراج رمزارز، تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از برق علاوه بر واردکردن فشار به شبکه توزیع و افزایش احتمال خاموشی، تخلف اقتصادی محسوب میشود.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک در این زمینه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
نظر شما