کشف ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی شامگاه پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با مخلان اقتصادی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، مأموران پلیس آگاهی پلدختر با اقدامات اطلاعاتی، یک واحد مسکونی را که به محل نگهداری و استفاده از دستگاه‌های استخراج رمزارز تبدیل شده بود، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و با همراهی کارشناسان شرکت توزیع برق، از محل بازرسی کرده و پنج دستگاه ماینر قاچاق و غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی پلدختر ارزش دستگاه‌های مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ کرمی‌چگنی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز، تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از برق علاوه بر واردکردن فشار به شبکه توزیع و افزایش احتمال خاموشی، تخلف اقتصادی محسوب می‌شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در این زمینه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.