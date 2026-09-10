دستگیری دو قاتل متواری پس از ۲ سال در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی روز پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده قتل در یکی از محلات شهر تبریز، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: در بررسیهای انجامشده مشخص شد یک زن و شوهر در یکی از محلات شهر تبریز، خانمی ۵۵ ساله را برای انجام کار لحافدوزی به منزل خود دعوت کرده بودند که طلاجات همراه وی موجب وسوسه این زوج و شکلگیری نقشه قتل شد.
وی ادامه داد: این زن و شوهر پس از خفه کردن و به قتل رساندن زن میانسال، طلاجات وی را سرقت کرده و از محل متواری شده بودند.
رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی تشریح کرد: مأموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، محل اختفای متهمان را در یکی از استانهای شرقی کشور شناسایی کردند.
وی گفت: متهمان پس از فرار از تبریز، با تهیه مدارک هویتی جعلی در آن استان زندگی میکردند که مأموران در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه، هر دو نفر را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی، انگیزه خود از ارتکاب قتل را سرقت طلاجات مقتول عنوان کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.
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