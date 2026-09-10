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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۴

دستگیری دو قاتل متواری پس از ۲ سال در تبریز

دستگیری دو قاتل متواری پس از ۲ سال در تبریز

تبریز- رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری دو قاتل متواری و کشف راز قتل یک زن ۵۵ ساله در تبریز پس از گذشت دو سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی روز پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده قتل در یکی از محلات شهر تبریز، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد یک زن و شوهر در یکی از محلات شهر تبریز، خانمی ۵۵ ساله را برای انجام کار لحاف‌دوزی به منزل خود دعوت کرده بودند که طلاجات همراه وی موجب وسوسه این زوج و شکل‌گیری نقشه قتل شد.

وی ادامه داد: این زن و شوهر پس از خفه کردن و به قتل رساندن زن میانسال، طلاجات وی را سرقت کرده و از محل متواری شده بودند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی تشریح کرد: مأموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، محل اختفای متهمان را در یکی از استان‌های شرقی کشور شناسایی کردند.

وی گفت: متهمان پس از فرار از تبریز، با تهیه مدارک هویتی جعلی در آن استان زندگی می‌کردند که مأموران در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه، هر دو نفر را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی، انگیزه خود از ارتکاب قتل را سرقت طلاجات مقتول عنوان کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.

کد مطلب 6943343

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