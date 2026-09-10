شناسایی انبار ۱۲۰ میلیاردی روغن موتور خارج از شبکه توزیع

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاسم طرهانی اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و عرضه روغن موتور خارج از شبکه توزیع در انبار یکی از واحدهای صنفی شهرستان تاکستان ، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات لازم و کسب اطمینان از صحت موضوع پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن ١٤ هزار و ۲۹۵ لیتر روغن موتور که در سامانع جامع تجارت ثبت نشده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطر نشان کرد انبار مورد نظر پلمب و متصدی آن با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

