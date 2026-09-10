به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سرآسیابی پنجشنبه شب پس از پیروزی گلگهر برابر شمسآذر قزوین در نشست خبری اظهار کرد: بازی در قزوین مقابل تیم وحید رضایی قطعاً سخت است و همانطور که پیش از مسابقه نیز گفتم، این دیدار شرایط دشواری داشت.
وی با اشاره به برنامه تاکتیکی گلگهر در این مسابقه افزود: از نظر تاکتیکی تغییر سیستم داشتیم و در نیمه نخست که باد نیز به نفع ما بود، توانستیم این تغییر را به خوبی اجرا کنیم و موقعیتهای زیادی ایجاد کنیم و به گل برسیم.
سرمربی گلگهر ادامه داد: در نیمه دوم تیم حریف موقعیتهایی ایجاد کرد و ما تلاش کردیم فضاها را ببندیم تا شمسآذر کمتر بتواند موقعیت ایجاد کند. البته در چند صحنه روی توپهای بلند و مستقیم برای حریف موقعیتهایی به وجود آمد، اما در نهایت توانستیم سه امتیاز را به دست بیاوریم.
سرآسیابی با تقدیر از بازیکنان دو تیم بیان کرد: باید به تیم حریف خستهنباشید بگویم و به بازیکنان خودمان نیز خستهنباشید جانانه میگویم که از جان مایه گذاشتند.
وی شرایط ورزشگاه و سبک بازی دو تیم را از عوامل افزایش فشار بدنی مسابقه دانست و گفت: این بازی از نظر فشار بدنی بسیار سنگین بود؛ هم به دلیل نوع فوتبال دو تیم و هم به دلیل فضای ورزشگاه و باد زیادی که وجود داشت و انرژی زیادی از بازیکنان میگرفت.
سرمربی گلگهر با تمجید از شمسآذر عنوان کرد: برای تیم خوب شمسآذر در بازیهای آینده آرزوی موفقیت دارم. این تیم تاکنون تیمهای بزرگی را زمینگیر کرده و بدون شک در آینده نیز میتواند چنین کاری انجام دهد.
گلگهر در آسیا برای اعتبار فوتبال ایران میجنگد
سرآسیابی در پاسخ به پرسشی درباره حضور گلگهر در مسابقات آسیایی و شرایط این تیم پس از فشار بازیهای اخیر گفت: در بازیهای گذشته نیز اتفاقاتی افتاد و حتی در دیدارهایی که نتیجه نگرفتیم، در بیشتر مسابقات حاکم بازی بودیم و فوتبال خوبی ارائه کردیم، اما همیشه فوتبال خوب با نتیجه همراه نمیشود.
وی اضافه کرد: فشار و نتیجه نگرفتن گاهی تیمهای خوب و بزرگ را متحدتر میکند و شاید برای تیمهایی که انسجام ندارند آسیبزا باشد، اما تجربه ثابت کرده تیمهایی که مدیریت خوبی دارند و فضای رختکن مناسبی ایجاد کردهاند، در شرایط فشار متحدتر میشوند.
سرمربی گلگهر خاطرنشان کرد: خدا را شکر این اتفاق برای ما افتاد و قطعاً در آسیا میرویم تا بتوانیم مایه عزت و اعتبار فوتبال ایران باشیم.
سرآسیابی با اشاره به دشواری گروه گلگهر در مسابقات آسیایی گفت: میدانیم گروه سختی داریم، اما تحلیل مناسبی از شرایط داریم و امیدواریم بتوانیم از این مسابقات نیز سربلند بیرون بیاییم.
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